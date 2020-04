Clem Beatz nous offre le live de “Only You”

Il y a des capsules musicales qui font du bien… C’est le cas avec le live du titre “Only You” de Cleam Beatz.

Dans cette période difficile sous fond de confinement mondial, la musique est un parfait remède à la morosité. Et parfois il y a des petites capsules qui viennent nous mettre un peu de joie au cœur.

C’est le cas avec le titre “Only You” de Clem Beatz qu’il partage avec la chanteuse LissA. Il s’agit ici d’un extrait de son quatrième EP, The Big Picture, disponible depuis le 27 mars dernier et alors qu’il avait déjà eu l’occasion de nous conquérir avec “Waatea” (extrait de l’EP Wabi Sabi) et “The Big Picture”…

Riche de 7 titres, ce format devrait vous faire voyager en musique dans une électro minimaliste, planante et parfois onirique. C’est simple et efficace, un véritable régal auditif.

C’est dans une version live qu’on vous propose aujourd’hui de découvrir le titre “Only You”, une relecture encore plus planante que la version originale. Un régal à déguster sans modération.

Découvrez “Only You” de Clem Beatz :