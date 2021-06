Delta Festival : rendez-vous avec Bon Entendeur, Chilla, 47ter…

Le Delta Festival s’est adapté face à la pandémie et propose non pas un, mais deux rendez-vous cet été. Toutes les explications sur aficia.

2015 marquait la création du Delta Festival, un festival de musique éco-responsable, mais pas que ! Avec une forte envie de “fédérer, mobiliser et innover”, le festival avait réussi à fédérer près de 40.000 étudiants autour de la thématique du rassemblement et ce sur les plages du Prado à Marseille.. Au programme : des dizaines d’activités, aussi ludiques que sportives, et évidemment de la bonne musique !

Six ans plus tard, le festival est toujours très attendu dans la cité phocéenne. Et si le rendez-vous annuel a lieu chaque année début juillet, l’équipe du Delta Festival a souhaité tenir coûte que coûte ses promesses face à la crise sanitaire en décalant son grand rendez-vous le 27, 28 et 29 août 2021, pour trois jours de pures folies !

Un avant goût avec Synapson, Etienne de Crecy…

Avant de nous embarquer dans un tourbillon musical alléchant à la fin du mois d’août, le Delta Festival nous propose une mise en bouche dès le mois de juillet. En effet, l’équipe dévoile son concept ‘Ensemble sur les plages‘ et risque bien de faire danser les foules les 2 et 3 juillet.

Le vendredi 2 juillet, de 16h00 à 2h00, le public aura l’occasion de croiser sur scène 7 artistes. Au menu : Trym, Blanc, Amelie Lens, Airod, Joris Delacroix, Djeem et Farrago. Une première journée plus qu’alléchante !

Le lendemain sera aussi explosif puisque l’on retrouve sur le line up Etienne de Crecy, Synapson, Boys Noize, Biga Ranx, Billx, Raphael Palacci et Eel Kleijn.

Cet évènement estival sera bien évidement mis en place avec un protocole sanitaire strict afin de garantir la sécurité de tous. Ainsi, le port du masque sera obligatoire et le Pass Sanitaire de rigueur.

Concernant la billetterie, l’accès à la journée est à 44€. Il faut compter 83€ pour le Pass 2 Jours et 80€ pour un Pass VIP. Notons au passage que l’accès est offert avec le Pass Culture. Toutes les informations et les réservations se passent sur le site officiel de Ensemble sur les Plages.

Le Delta Festival avec 47ter, Bon Entendeur, Chilla…

Revenons maintenant au Delta Festival qui se déroule cette année du 27 au 29 août… Au menu, toujours plus de musique avec plusieurs scènes : une scène accès découverte, une scène principale, des tremplins musicaux. Sans oublier, une centaine d’artistes artistes qui ont accepté de bouleverser leur agenda pour être présents. De quoi combler tous les styles de musiques et chiller le temps d’un week-end qui s’annonce déjà torride et emblématique…

Pour les plus curieux d’entre vous, vous aurez l’occasion de vous balader sur 8 hectares d’espace sur les plages du Prado, un espace constitué de six villages (village gastronomique, village sportif, village animation, village artistique, village durable et le village des possibles), de quoi ne pas s’ennuyer…

Vendredi 27 août avec 47ter, Bekar, Bob Sinclar…

Quand on parle d’une richesse musicale, c’est réellement le programme du Delta Festival ! Dès la première journée, vous allez avoir de quoi être comblé.

On retrouve ainsi sur scène, le vendredi 27 août, 47ter, Alkpote, Bakermat, Bekar, Billx, Bob Sinclar, Cosmic Boys, Joachim Pastor, Tez Cadey, Trym et Worakls². Alléchant, très alléchant !

Samedi 22 août avec Achile, PZK, Danakil…

Après cette première journée haute en couleurs, il faut garder le rythme car le samedi 22 août sera tout aussi fou, ou presque…

En effet, le Delta Festival annonce sur scène Achile, Acid Arab, Danakil, Droplex B2B Markus Volker, Dr Peacok, Hilight Tribe, Moxo, PZK, Sam Paganini, The Bloddy Beetroots et Undercover.

Dimanche 29 août avec Bon Entendeur, Chilla, Vladimir Cauchemar…

Deux journées déjà forte et pourtant la clôture du Delta Festival risque bien de vous faire exploser de joie. Pourquoi ? Simplement car le Line Up est captivant…

Sur scène, le public aura en effet le loisir de venir applaudir Bon Entendeur, Cassie Raptor, Chilla, Hatik, Jeff Mills, La P’tite Fumée, Polo & Pan, Rakoon, Suat, Thylacine et Vladimir Cauchemar. Explosion de joie nous vous disons !!!

La billetterie !

Vous pouvez déjà avoir accès à la billetterie sur le site officiel du Delta Festival. L’accès à la journée sera de 54€. Il faut compter 102€ pour le Pass 2 Jours et 150€ pour le Pass 3 Jours. Le Pass VIP, sésame ultime, est de 80€ la journée, 150€ pour 2 jours et 220€ pour toute la durée du Delta Festival.

👉 Informations et Réservations.