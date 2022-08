Diva Faune signe un beau retour sur “The Club Will Get You”

Diva Faune propose un nouveau single, annonciateur d’un nouveau projet pour 2023. Découvrez leur morceau “The Club Will Get You” sur aficia.

Diva Faune démarre sa carrière en 2017 avec la sortie d’un premier titre lumineux et au succès radio conséquent, “Shine On My Way”. Le duo, devenu maintenant trio, propose une musique lumineuse, bondissante, aux accents rock et électro. Le succès du morceau a permis à la formation d’enregistrer un album nommé Dancing With Moonshine en 2019. Ce dernier a été soutenu par le morceau “Get Up”, également un énorme succès radio. Les artistes proposent des titres en anglais mais qui ont la particularité d’être réenregistrer en partie en français pour les radios. Diva Faune nous ont donc faire découvrir des artistes relativement inconnus alors, de Léa Paci en passant par Claire Denamur.

Après ce succès explosif, ils ont pris le temps de composer de nouveaux morceaux. Le premier d’entre eux est sorti il y a quelques semaines. Il se nomme “The Club Will Get You” et est tout aussi efficace. Le morceau est incroyablement rythmé avec son riff de guitare électrique et ses percussions qui apportent énormément de relief. Pour ce morceau, ils s’entourent de Emma Hoet pour un titre presque entièrement chanté en français par cette dernière. C’est une véritable bombe de puissance parfaite pour la rentrée. Il existe aussi une autre version avec l’artiste Jahyanai, qui apporte une petite vibe reggae en plus. Pour le clip, quoi de mieux que la proximité d’une boîte de nuit pour retranscrire encore plus l’énergie positive du morceau. L’ensemble est d’une redoutable efficacité.

Découvrez “The Club Will Get You” de Diva Faune :

La formation menée par Yogan Le Fouler-Barthel sortira son deuxième album courant début 2023.