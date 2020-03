Clip “Break My Heart” : Dua Lipa frappe fort avant de dévoiler son album !

Alors que son album sera dans les bacs demain, Dua Lipa nous offre le clip qui habille “Break My Heart”. C’est à savourer sur aficia.

C’est brisée et chagrinée que Dua Lipa s’est montrée cette semaine sur ses réseaux sociaux. Actuellement au sommet des charts avec “Don’t Start Now” et plus récemment “Physical”, l’artiste aux 4,5 milliards de vues sur YouTube aurait du sortir son deuxième opus Future Nostalgia le vendredi 3 avril.

Mais l’ère du numérique et de l’impatience en ont décidé autrement. Un individu qui s’est procuré l’album l’a prématurément posté sur Internet. Cette fuite a dû chambouler l’agenda de Dua Lipa qui, non seulement voit sa tournée européenne reportée, mais elle publiera finalement son album avec une semaine d’avance… ce vendredi 27 mars.

Encore un tube…

Pour se consoler, la chanteuse dévoile un nouvel et ultime extrait intitulé “Break My Heart”. Mais contrairement au titre qui aurait pu laisser croire qu’il s’agirait d’un crève-cœur compte tenu de la situation embarrassante, il est question d’un amour déçu. Et ce qui est encore plus fort, c’est que côté prod’, Dua Lipa tient encore entre ses mains un potentiel tube avec la signature de The Monsters and the Strangerz (Pink, Maroon 5, Selena Gomez…) et watt (DJ Snake, Shawn Mendes, Cardi B…) aux crédits.

Elle va à nouveau puiser dans ces sonorités disco-pop des années 80 qui s’avèrent être aussi jouissives qu’addictives. Dua Lipa frappe encore très fort. L’album sort ce vendredi 27 mars donc, et nous avons plus ques hâte !

Découvrez “Break My Heart”, le nouveau clip de Dua Lipa :