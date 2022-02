Ed Sheeran & Bring Me The Horizon dynamitent “Bad Habits”

Ed Sheeran a fait appel à Bring Me The Horizon pour donner une nouvelle dimension à “Bad Habits”. aficia vous propose de découvrir une version pour le moins vitaminée de ce tube planétaire.

C’est sans doute la collaboration la plus inattendue de ces dernières années, tant les univers des deux artistes diffèrent. Tout démarre par les ‘Brit’s Awards’ lorsqu’il est proposé à Ed Sheeran et à Bring Me The Horizon de faire l’ouverture de la cérémonie sur “Bad Habits”. Les deux artistes ont eu le flair d’accepter, et c’est là que naît la nouvelle mouture du morceau d’Ed Sheeran.

Les réactions positives ont été unanimes et le buzz a pris énormément d’ampleur. Tout ceci a poussé Ed Sheeran et Bring Me The Horizon à enregistrer une version studio de la collaboration. À noter que la nouvelle version de “Bad Habits” a été faite en 3 semaines. Les artistes avaient déjà décidé de collaborer ensemble il y a quelques temps, mais la pandémie est passée par là. Ils ont confirmé que le projet d’un titre commun est toujours d’actualité.

La rencontre entre deux univers

Cette collaboration est d’autant plus folle qu’elle mélange deux styles diamétralement opposés : d’un côté, la pop d’Ed Sheeran, de l’autre le métal de Bring Me The Horizon. Les deux artistes sont extrêmement populaires au Royaume-Uni et la nouvelle version de “Bad Habits” ne pouvait que fonctionner. Cette piste démarre normalement puisque le début du titre et son riff de guitare restent inchangés. Mais dès le pont, il est accentué par une batterie très énergisante et une guitare électrique très affutée. Le refrain et ses chœurs prennent un air très 30 Seconds To Mars. Puis le chanteur de BMTH, Olly Sykes, prend le relais sur le deuxième couplet et les deux se rejoignent, le tout sur un rythme effrené. Le morceau monte en puissance, explose, prend de la vitesse et du relief avec les envolées vocales du leader de Bring Me The Horizon pour finir sur un screaming extrêmement puissant.

Ecoutez “Bad Habits” de Ed Sheeran et Bring Me The Horizon :

Ed Sheeran propose actuellement le titre “The Joker And The Queen” avec Taylor Swift en nouveau single. Il sera de passage en France pour une tournée de stades qui s’arrêtera au Stade de France à Paris, le 29 et le 30 juillet. Bring Me The Horizon a pour l’instant une date prévue en France, au Zénith de Toulouse le 13 février 2023.