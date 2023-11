Taylor Swift bat tous les records avec “1989 (Taylor’s Version)”

Taylor Swift est un mastodonte de l’industrie musicale et est la popstar la plus influente de la planète. Elle le prouve encore avec son dernier opus “1989 (Taylor’s Version)”.

Taylor Swift ne cesse de battre record sur record, faisant toujours mieux d’albums en albums. Ayant perdu les droits de son catalogue, vendus par son ancien manager (en simplifié) Scooter Braun, l’artiste réenregistre ses 6 premiers albums studios. Le but de la manœuvre : récupérer les droits sur ses propres enregistrements. Certaines paroles sont modifiées, certaines instru sont revisitées. Ainsi, l’artiste américaine assoit sa puissance et son aura ne cesse de grimper. Les ventes sont ahurissantes de projet en projet.

Meilleur démarrage de sa carrière en France

1989 est à ce jour son plus grand succès commercial. Il renferme les tubes “Shake It Off”, “Blank Space” ou encore “Bad Blood”. C’est dire si la nouvelle version de l’opus était attendu. Enrichi de 5 inédits, l’album réalise le meilleur démarrage de la carrière de Taylor Swift en France. Il est logiquement #1 et s’est vendu à 35621 exemplaires. C’est le 2ème album de l’artiste classé#1 en France après Midnights. Il s’agit également du meilleur démarrage d’une artiste féminine internationale cette année.

Espérons que ce succès va lui ouvrir les portes des radios françaises qui ont toujours boudé la popstar, y compris avec le hit actuel “Cruel Summer” (seulement #85 de l’airplay). Cependant, Taylor Swift est tout de même nommé dans 2 catégories aux NRJ Music Awards cette année : artiste féminine internationale et meilleur clip pour “Anti Hero”. L’artiste se produira à Paris et Lyon en 2024 pour 6 dates, qui sont évidemment complètes.

Roulement compresseur aux USA

Aux USA, les chiffres sont encore plus équivoques. A chaque sortie, Taylor Swift bat le record de ventes de l’album précédent. Une fois n’est pas coutume, c’est encore le cas avec ce dernier. Cette fois, ce sont pas moins de 1,6 millions de galettes qui se sont écoulés sur le sol américain. C’est le 6ème album de son catalogue a atteindre le milliard. Il s’agit tout simplement du 2ème meilleur démarrage de toute l’histoire outre-Atlantique. La multiplication des formats vinyle a également bien aidé l’artiste.

Un titre s’est particulièrement démarqué en termes de ventes et d’écoutes. Il s’agit de l’inédit “Is It Over Now (Taylor’s Version)(From The Vault)”. Cette sublime ballade démarre #1 aux USA mais aussi au Canada, Australie ou Royaume-Uni. De fait, Taylor Swift devient l’artiste ayant le plus de titres #1 aux USA.

Découvrez “Is It Over Now (Taylor’s Version)(From The Vault)” de Taylor Swift :

Au niveau mondial, 1989 (Taylor’s Version) s’est écoulé à 3,5 millions d’exemplaires en une semaine. Il est notamment #1 en Allemagne, Suède, Royaume-Uni ou Italie pour les marchés les plus influents.