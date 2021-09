Après plusieurs reports, les organisateurs du festival La Bonne Aventure ont enfin pu retrouver le plaisir d’accueillir un public, venu nombreux, pour cette quatrième édition, à Dunkerque. Nous avons pu assister aux concerts de 4 artistes, le samedi 11 septembre… On vous raconte !

Nous arrivons sur place vers 16h30, la scène est déjà prête à accueillir la première prestation du jour : celle du groupe lillois Weekend Affair. Côté public, les tant convoités premiers rangs sont déjà remplis et la foule continue d’arriver peu à peu. On plonge ensemble dans l’ambiance du Festival La Bonne Aventure !

17h15 : Weekend Affair est dans la place

17h15 : C’est le moment ! Weekend Affair lance la quatrième édition de La Bonne Aventure sous un soleil étincelant (oui oui, nous sommes bien à Dunkerque dans le Nord de la France). Le public est réceptif à la pop éléctro du groupe, une atmosphère sereine se dégage. Avant de partir, Weekend Affair profite de l’attention du public, de plus en plus nombreux, pour partager quelques projets à venir, notamment la sortie d’un nouvel album…

C’est d’ailleurs à la fin de cette première performance que nous avons croisé Hélène et Lucas, présents dans le public. Ils nous ont confié quelques mots “On a vraiment apprécié ce premier concert. On ne connaissait pas du tout le groupe mais justement, nous sommes aussi venus ici pour pour découvrir, et en plus, c’est un groupe de la région, alors c’est encore plus cool”.

Après cet échange, la rédac d’aficia s’éloigne de la grande scène où les techniciens s’affairent à la préparation pour l’artiste suivant. En attendant, on retrouve un groupe en train de danser autour d’un van installé à l’arrière de la fosse. La musique ne s’arrête jamais et les ondes positives continuent de se propager.

18h30 : Lala & Ce entre en scène

18h30 : Nous sommes de retour face à la grande scène située juste à côté du Kuursal, aménagé en espace détente pour l’occasion. C’est Lala & Ce qui arrive sur scène, et le public est enthousiaste, ça chante et ça bouge de tous les côtés. On croise toutes les générations qui se laissent toutes embarquer par le rap de Lala & Ce. La magie du live !

À quelques pas d’ici, sur la plage, des installations sonores sont également présentes. Face au coucher de soleil, un groupe vibre au rythme des sonorités électro qui y sont diffusées.

19h45 : Fatoumata Diawara nous emmène en voyage

Quelques minutes après avoir eu la chance d’admirer le reflet du soleil couchant sur la mer, il est déjà l’heure de repartir sur la place du casino où Fatoumata Diawara est attendue. À peine les premières notes raisonnent que nous sommes déjà embarqués au cœur d’un voyage musical ultra coloré. Sans difficultés, l’artiste parvient à captiver l’ensemble des nombreuses personnes présentes ! Un vent de liberté souffle…

Plusieurs fans espèrent apercevoir Fatoumata sur le côté de la scène après sa prestation… Nous avons d’ailleurs rencontré Isabelle, une vraie passionnée, qui nous a livré son ressenti sur la performance à laquelle elle venait d’assister… “Je suis vraiment venue pour voir Fatoumata ce soir. C’était un moment très chouette, très coloré. Je m’attendais à quelque chose de plus acoustique mais je pense que c’est le contexte du festival qui à fait qu’elle nous a offert ce genre de performance. Mais j’ai beaucoup apprécié”.

21h15 : le dernier concert du samedi : Vianney !

Alors que nous sommes un peu à l’écart en attendant le dernier concert de la soirée, le public se fait entendre. Impatiente d’accueillir ce dernier artiste, la foule entame plusieurs chants, comme pour montrer qu’elle est prête à tout donner pour cet ultime live.

On croise d’ailleurs Gabriel et Romane, deux enfants dont les yeux rêveurs sont fixés sur la scène….“Maman nous a fait une surprise, on est venus ici juste pour voir Vianney. Ça fait longtemps qu’on le connait, on espère qu’il va chanter “Beau papa” !”. La Bonne Aventure, c’est aussi ça, un moment convivial, en famille.

21h15 : Les lumières s’atténuent, le public est de plus en plus bouillant, c’est le moment pour Vianney de faire son entrée ! C’est évidemment avec sa guitare et une belle dose d’énergie qu’il débarque face à un public en folie. Et pour l’artiste, cette date à une saveur particulière puisque c’est ici qu’il clôture sa tournée d’été.

Seul sur scène puis rejoint par ses musiciens, Vianney interprète ses plus anciens succès comme ‘Je te déteste’ et ‘Dumbo’. Il en profite également pour chanter un titre qu’il joue uniquement en live ou encore ‘Pour oublier’ de Kendji, dont il est l’auteur du texte. Évidemment, il livre aussi ‘N’attendons pas’, et le tant attendu ‘Beau papa’, repris en sans faille par le public. On imagine alors la joie de Gabriel et Romane croisés un peu plus tôt.

Il est maintenant 22h45, Vianney boucle cette tournée sous un tonnerre d’applaudissement, de félicitations. Une chose est certaine, le public est conquis. Le concert est terminé, mais la journée de Vianney ne l’est toujours pas. Effectivement, l’interprète de ‘Pas-là’ part à la rencontre de ses fans, les sourires continuent de se dessiner.

22h45 : c’est la fin de journée pour aficia !

Il est temps pour nous de quitter les lieux. Sur le chemin du retour où la foule inonde les rues tant elle est venue nombreuses, les échanges fusent, on écoute, mais tout le monde en tire que du positif. Une chose est certaine, cette journée du samedi est réussie de A à Z. On souhaite un bon courage aux équipes pour la journée du dimanche et on repart pour entamer l’édition de nos clichés…