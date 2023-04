Focus clips rap #14 : Guizmo, Cash Kidd, Watsky, 47Ter

Focus clips rap #13 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

Indétrônable, impérissable, le rap de Guizmo est d’une pureté rare, authentique et toujours dans le vrai. Il revient avec “Madre Mia”, avec cette vibe venu d’Espagne qui nous prend aux tripes. Un sans faute saisissant.

Petit détour du côté des USA avec Cash Kidd qui nous balance un clip aux multiples facettes. Bavard, délicieusement décousu mais contradictoirement doté d’une fluidité remarquable, “Never Mind” sait marquer les esprits. Un rap frais, qui tabasse les codes.

Bon, on va une nouvelle fois parler de Watsky, qui s’est associé à Garth pour l’incroyable clip de “So Famous”. Avec ce visuel si spécial et personnel, et cette auto-dérision relativement jouissive, le duo nous embarque dans une histoire aussi stupide que réelle.

Parce qu’il fallait parler de ce feat totalement improbable. On finit ce focus clips rap avec 47Ter et La Fouine, c’est devenu réel avec “Si j’avais”, avec en prime une belle réf à “Veni Vidi Vici”. Le coté nostalgique qui fusionne avec la fraîcheur d’un groupe en vogue. On apprécie.