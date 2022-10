Focus clips rap #3 : Kemmler, Kohndo, Wiz Khalifa et Denzel Curry

C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips à voir absolument.

On commence avec Kemmler, qui met à l’honneur &MOI, son dernier album. Avec “Relation Toxique”, l’artiste originaire de Marseille déballe les sentiments douloureux d’un amour brisé. Kikesa, qui excelle dans cet exercice, l’accompagne dans le morceau. Un joli duo.

Sujet d’actu interprété avec un côté old school vivifiant : c’est comme ça qu’on pourrait décrire “17 âmes à la dérive”, le nouveau clip de Kohndo. Le rappeur conte une histoire explicite et démontre une nouvelle fois son engagement.

On bascule du côté des USA pour rejoindre Wiz Khalifa et la mise en scène de “Keys To The City”. Wiz fait du Wiz, rien de bien original, mais l’ambiance nocturne passe relativement bien. Et c’est toujours un plaisir de voir que le rappeur américain reste régulier.

Difficile de ne pas parler de “X-Wing”, le dernier clip de Denzel Curry. L’artiste né en Floride frappe fort avec une atmosphère très sombre, doublé d’un flow relativement smooth, tout en maîtrise. Un étonnant cocktail aux multiples facettes.