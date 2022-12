Garorock 2023 : les premiers artistes dévoilés

Ils sont enfin là ! Les premiers noms d’artistes présents au festival Garorock 2023. De nos pépites françaises à l’international, les premières programmations mettent déjà l’eau à la bouche.

Plus besoin de le présenter, Garorock c’est LE festival du Sud-Ouest est parmi l’un des plus gros festivals / campings européens. Et il n’y à qu’une chose à dire, après son succès en 2022, l’événement compte bien ravir les festivaliers cet été. Prévu du 29 juin au 02 juillet les premiers noms d’artistes ont été annoncés et il y a du haut niveau !

Garorock : de David Guetta à Meryl…

Comme à son habitude, le festival fait place nette aux artistes émergeants comme de renoms. Premières ventes de billets : le 8 décembre !

Les talents d’aujourd’hui seront les stars de demain.

Il faut aussi leur tendre la main. Christophe Sabot, direction Garorock pour Culture 31

Ainsi, dans nos coups de coeur dévoilés, on ne ratera ces 5 sous aucun prétexte :

Macklemore : pour un retour en 2012 et ses plus gros hits mais également pour observer son évolution depuis !

Lomepal : Mauvais Ordre en live, que dire de plus ?

Meryl : uniques sont ses vibes et ses compositions, le voyage en live doit être des plus appréciables

Worakls Orchestra : on connait déjà le talent de cet artiste, curieux nous sommes de le voir en live aux côtés d’un choeur… Aucun doute, voyage et détente sont à prévoir !

Naâman : prince du Reggae, aucun de ses concerts n’est sans ambiance, idéal pour l’été et ses libérations…

Diversité, polyvalence des styles, nous n’avons qu’un hâte, arpenter les artères de ce festival à l’atmosphère unique.

Sur scène ou en dehors l’expérience Garo on recommande !

Programmation complète

Lucas Laberenne