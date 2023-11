À l’occasion du Rose Festival 2023, nous avons eu la chance de nous entretenir avec l’artiste Worakls ! Le temps d’une interview, en plus de son passage toulousain, nous avons abordé les dessous de la grande expérience live Orchestra…

Worakls, c’était une belle surprise de la programmation de la seconde édition du festival de Bigflo et Oli : le Rose festival 2023. En effet, l’artiste le dit lui même : « c’est un festival plus axé rap, pop, jeune. C’était un vrai petit défi de nous amener ici« . Mais, spoiler, un défi que l’artiste spécialisé dans la musique électro a relevé haut la main !

Avec son orchestre, l’artiste a joué tout en superbe ses titres les plus connus au cœur d’une expérience live multi-instrumentale. Oser le live version XXL, enjeux envers le public, l’artiste se confie dans un format ‘sans filtre’ signé aficia.

Worakls en interview ‘sans filtre’

Tout d’abord, prise de pouls, comment te sens-tu, comment s’est passé cet été 2023 pour toi ?

Eh bien écoute tout se passe bien ! Je suis avec une super équipe, j’ai un orchestre de fou, des musiciens super talentueux. On est devenu une véritable petite famille, une bande de potes, un peu comme des écoliers qui partiraient en classe verte *rires*.

Avec tes équipes et ce grand live orchestra, tu as réalisé une tournée européenne de 17 zéniths et enchaîné avec les festivals d’été, on parle de milliers de spectateurs, vous tenez le coup ?

C’est vrai que c’est un rythme effréné, d’autant plus qu’on est dans une formation assez lourde, on est plus d’une trentaine en tournée, on se déplace avec deux tourbus….

C’est une grosse logistique, que l’on adapte en fonction des capacité d’accueil des salles mais, pour autant, tout se passe bien, c’est un vrai plaisir, un challenge à relever ! Ce qui fait tenir, c’est le public. C’est bête à dire mais, à chaque show on est galvanisé par les personnes, à chaque date son énergie.

Te voici au Rose Festival, tu vas refermer le premier soir, dans quel état es-tu ? Quelle est l’énergie que tu veux apporter durant ton show, quels sont les enjeux à relever ?

Le Rose est un festival plus axé rap, pop, jeune. C’est un peu éloigné de nos publics habituels. C’est un vrai petit défi de nous amener ici ! Pour autant, je ne l’appréhende pas du tout comme de la peur ou une crainte du show raté, au contraire.

« L’orchestre de dénature pas la musique, il en sublime son contenu ». Worakls, pour aficia, à l’occasion du Rose Festival 2023.

Pour nous, c’est intéressant de venir ici montrer à tout le monde ce qu’on peut faire. On a la chance d’avoir une musique qui n’est pas trop labellisée, catégorisée. Les inspirations sont tellement nombreuses dans la formule du live orchestra, que le spectateur peut trouver un point d’accroche et il perd ce mauvais réflexe de « s’il y à ça, je ne vais pas aimer ».

Justement, ce live Worakls orchestra, si difficile à catégoriser, si tu devais lui donner une couleur, une définition, ce serait laquelle ?

Dans notre concert, on ne sait pas si c’est de l’électro, du rock, du punk, de la musique de film, du dubstep… Je ne choisis pas. Je ne peux pas la définir et, justement, tant mieux.

À cette question « comment créer sa pâte en tant qu’artiste ? », j’ai répondu en me laissant tout simplement porter par ce que j’aimais le plus. J’ai décidé de suivre tout ce que j’ai toujours aimé dans la musique. Je me sens libre et je crois que ça se communique auprès du public qui est plus enclin à se laisser tenter.

L’expérience orchestra, c’est un peu tout ça. Pour la raconter, je prends souvent l’exemple de Metallica. Voir ce live orchestre m’a fait toucher du doigt cette notion essentielle : l’orchestre ne dénature pas la musique, il en sublime son contenu. Metallica reste Metallica en orchestre. L’orchestre apporte quelque chose de plus, des émotions, une beauté, c’est ce qu’il y a de plus beau. Entrainant et classe. Et c’est exactement ce que je souhaite relever avec notre show !

Lucas Laberenne