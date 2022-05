Gryffin, le portrait électro de la semaine

Gryffin, jeune DJ américain, se fait doucement mais surement un nom dans le milieu de la musique électronique. Son portrait est à découvrir sur aficia.

Gryffin est un DJ, auteur-compositeur et producteur d’origine japonaise, basé en Californie. Ses premières amours sont la guitare et le piano. Il a joué dans différents groupes puis a commencé à produire ses premiers sons à l’université. D’abord très instrumentaux, il profite des soirées étudiantes de son campus pour se faire connaître et tester ses productions. C’est en 2016, après ses diplômes obtenus, qu’il se lance dans le grand bain.

Pour son premier titre, il s’entoure de Josef Salvat, très populaire à cette époque et sort le bijou “Heading Home“. Multi-instrumentaliste, Gryffin met en avant un son entre tropical house et future bass, relativement proche de ce que proposent les DJ scandinaves tels que Kygo. Le morceau va vite s’imposer dans les classements américains et va déboucher sur une autre collaboration de prestige avec Bipolar Sunshine sur “Whole Heart“.

Depuis, Gryffin sort entre 3 et 5 morceaux par an. On lui doit notamment des collaborations avec Carly Rae Jepsen mais surtout avec des artistes émergents comme Elley Duhé (qui cartonne en ce moment avec “Middle Of The Night“). Il a également collaboré avec le formidable DJ ILLENIUM (qui est presque dans le rock) sur le titre “Feel Good“. Et bien sûr, comme la plupart des DJ, il s’offre de temps en temps un remix des plus grands tubes du moment. Cette notoriété grandissante lui a permis de sortir un album acclamé par la critique nommé Gravity en 2019 en compilant une partie des morceaux sortis précédemment.

Une évolution dans les morceaux proposés

Boosté par ce succès, le DJ américain continue de sortir environ un titre par trimestre. L’année dernière sont notamment sortis 2 titres extrêmement réussis : “Piece Of Me“ avec LOVA et “Best Is Yet To Come“ avec Kyle Reynolds. Ces productions marquent une petite rupture puisqu’elles sont beaucoup plus rythmées et taillées pour les clubs. Le son de Gryffin prend de l’ampleur à mesure que l’artiste gagne en confiance et en expérience.

Enfin, l’année 2022 commence avec sa collaboration la plus prestigieuse. En effet, Gryffin s’est entouré de OneRepublic pour le morceau “You Were Loved“. Ici, on ralentit le tempo avec une ballade à la guitare portée par la sublime voix de Ryan Tedder. C’est seulement sur le premier pré-refrain que les platines font leur apparition. La production électronique est d’ailleurs pleine d’amplitude et très progressive.

Découvrez “You Were Loved“ de Gryffin & OneRepublic :

Gryffin parle d’une nouvelle ère avec ce titre. Peut-être aurons-nous donc le plaisir de découvrir un nouvel album. Pour le moment, rien n’a filtré, mis à part un retour sur scène après 3 ans sans show.