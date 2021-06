Hervé rêve d’un “Monde meilleur”

Hervé nous livre les images qui habillent son titre “Monde meilleur” extrait de son album Hyper. C’est à savourer avec aficia.

Nous avons quitté Hervé sur la pelouse du Stade de France. C’était pour nous livrer un live énergique de quelques titres extrait de son album Hyper, un opus très largement salué par la critique et qui gagne de plus en plus de terrain dans le cœur du public.

Il faut bien avouer que le jeune homme qui a eu les honneurs de la dernière cérémonie des Victoires de la Musique en repartant avec le trophée de la Révélation Masculine de l’Année à vraiment de quoi charmer son public.

Pour nous en convaincre, Hervé vient de libérer le clip qui habille “Monde Meilleur”, un titre qui donne l’énergie nécessaire pour affronter les journées parfois moroses. Hervé le confie lui même : “Ce titre résonne en moi comme un cri du coeur”. Un cri qui résonne aussi comme un espoir, une promesse de lendemains meilleurs : “j’’espère qu’on se réveillera tous un jour dans le monde qu’on a rêvé”.

Découvrez “Monde Meilleur”, le nouveau clip de Hervé :