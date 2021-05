Hervé s’offre le Stade de France. Et c’est jouissif !

Pas de concert ? Pas de souci… Hervé s’offre quand même le Stade de France pour un live qui devrait vous donner qu’une seule envie : retrouver les joies des fosses des salles de concert.

Vous avez forcément eu l’occasion d’entendre Hervé. Il a largement brillé avec son album Hyper qui s’est même offert une belle prolongation… C’était avant de se retrouver nommé aux Victoires de la Musique cette année et de repartir avec le trophée de la Révélation Masculine.

Mais voilà, il y a bien une chose qui manque cruellement à Hervé : les concerts… Et il faut bien avouer que nous aussi, ça manque plus que cruellement. Qu’importe, Hervé fait les choses en grand et nous invite à le rejoindre au Stade de France. Oui, oui : le Stade de France.

C’est dans le cadre du programme ‘Live Me If You Can’ que Hervé investit les lieux en compagnie du batteur Stéphane Athus et du bassiste Vincent Corbel. Au menu : quatre titres que nous prenons à vivre en live avant de retrouver Hervé en vrai, comme lors de son passage au Printemps de Bourges par exemple.

On vous laisse déguster, sans aucune modération “Si bien du mal”, “Monde meilleur”, “Fureur de vivre” et le succulent “Addenda”…