“Parapluie” : Jeck récidive avec un nouveau morceau entrainant !

Après l’aventure ‘The Voice’, Jeck poursuit son ascension et dévoile son nouveau single “Parapluie” à découvrir sur aficia.

Comme quoi, ‘The Voice’ peut devenir un réel tremplin, même quand on en est recalé ! C’est exactement la mésaventure qu’a connu Jeck, ancien professeur en marketing, recalé des auditions à l’aveugle. Après quoi, l’artiste s’en est amusé sur les réseaux sociaux et a sorti son premier single “Défaite”, cumulant 6 millions de streams. Succès garanti ! Jeck est devenu en quelques mois ce que certains artistes mettent plusieurs années à achever. Il décroche rapidement la première place au classement sur la plateforme TikTok France pendant 7 semaines

Dans cette même logique et pour garder une certaine dynamique avec sa communauté qui s’agrandit de jour en jour, Jeck dévoile son nouveau single “Parapluie”. Tout aussi entraînant et fédérateur, l’artiste parisien de 31 ans joue de son charme en proposant une ritournelle pop. Il prépare actuellement son premier album prévu pour 2024.

Découvrez “Parapluie”, le nouveau single de Jeck :