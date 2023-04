Jessie Ware espère un nouveau départ avec “Begin Again”

Une poignée de jours avant la parution de son cinquième opus, Jessie Ware présente “Begin Again”, un nouvel extrait à découvrir sur aficia !

C’est le 28 avril que l’artiste britannique Jessie Ware lèvera le voile sur son cinquième disque studio, trois ans après le très réussi What’s Your Pleasure. Convaincante sur des productions disco et glamour, la chanteuse vise juste avec That! Feels Good! qui s’annonce résolument festif et dansant, sans tomber néanmoins dans une facilité de ton comme en témoignent les deux premiers titres “Free Yourself” et “Pearls”. Mais avant de revenir sur le devant de la scène avec cet opus très attendu outre-Manche, Jessie Ware dévoile un nouvel extrait intitulé “Begin Again”.

Une piste cinématographique

Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales, “Begin Again” se pare d’une ambiance cinématographique irrésistible, porté par des cuivres et un chœur qui accompagnent brillamment le timbre puissant de l’artiste. Sur une production résolument moderne et soignée signée James Ford (Depeche Mode, Arctic Monkeys, Florence and the Machine), la britannique confie ses souhaits d’un nouveau départ. “Pouvons-nous recommencer et être qui nous étions au départ ?” conte-elle ainsi avec une certaine mélancolie du temps qui passe.

Mais ce nouveau single est avant tout un mantra libérateur témoignant l’évolution artistique de Jessie Ware qui souhaite, après près de 15 ans de carrière, continuer d’explorer de nouvelles voies musicales. Dans les images accompagnant la chanson, l’artiste côtoie l’ombre et la lumière, dansant sous les feux des projecteurs aux côtés d’une troupe talentueuse.

Visionnez “Begin Again”, le nouveau clip de Jessie Ware :