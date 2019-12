La Fine Équipe réchauffe l’ambiance avec “Cycles”

La Fine Équipe fait équipe avec Orifice Vulgatron pour nous offrir le titre “Cycles”. De quoi mettre l’ambiance à vos fêtes de fin d’année. C’est en écoute sur aficia.

La Fine Équipe est un collectif de créateurs, producteurs, que nous avons le plaisir de vous présenter avec plaisir sur aficia depuis la publication de l’album 5th Season qui célèbre l’anniversaire du label Nowadays Records.

Blanka, oOgo, Chomsky et Mr. Gib, des artistes aux casquettes multiples mais au talent brut et indéniable. Et il nous en offre une fois de plus la preuve avec une productions parfaite pour mettre un peu d’ambiance dans ton salon.

Alors que nous avions le plaisir de les recevoir dernièrement en interview, La Fine Équipe dévoile le titre “Cycles” en collaboration avec Orifice Vulgatron (également rappeur du groupe Foreign Beggars). Parfaite alliance de rythmes entre électro et hip hop et de quoi nous faire patienter d’ici 2020… En effet, il se murmure que La Fine Équipe dévoilera l’année prochaine son nouveau projet ! Nous avons déjà hâte…

Découvrez “Cycles” de La Fine Équipe :