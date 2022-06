La Zarra s’émancipe sur “Sans Moi”

La Zarra compte bien rythmer un deuxième été à l’aide de sa voix envoûtante et de sa production moderne avec “Sans Moi”, à découvrir sur aficia.

La Zarra a vécu une année 2021 riche en révélation et en succès. Cette canadienne, originaire de la banlieue de Montréal, est très discrète sur sa vie privée et sa personne. À peine sait-on qu’elle s’appelle Fatima Zahra à l’état civil. Elle a également laissé échapper qu’elle était coiffeuse et qu’elle a atterri dans le milieu un peu par hasard, suite à une rencontre fortuite lors d’une soirée avec un producteur. La Zarra, c’est un condensé d’influences musicales et visuelles. Elle a grandi avec le rap, appris à chanter avec la chanson française et est friande de pop anglosaxonne. Elle est également folle de l’imagerie des vamps des années 40/50 qui lui confèrent ce look de pin-up moderne imparable et d’une incroyable sensualité. L’artiste est hypnotisante, intrigante et possède une personnalité très forte. Tous ces éléments font de sa musique une boule de modernité.

Et ça, les médias l’ont bien compris puisque depuis le lancement de sa carrière française en 2019, ceux-ci en font l’éloge alors même que l’artiste est inconnue (y compris aficia qui l’a rencontrée). Ainsi, son titre “Tu T’en Iras” (l’un des meilleurs titres de l’année 2021) deviendra un succès phénoménal en radio et en télé. Le morceau, d’une incroyable qualité, est le 3ème titre français le plus diffusé en radio en 2021. Ce succès radio lui a valu un disque d’or et un plébiscite en streaming (22 millions d’écoutes) ainsi qu’une nomination dans la catégorie Révélation de l’année aux NRJ Music Awards. Il lui a également permis de sortir Traitrise, son 1er album solo.

Un avenir certain tout tracé

Après avoir laissé vivre “Tu T’en Iras”, qui a mis beaucoup de temps à s’essouffler en termes de diffusion, La Zarra est prête à illuminer à nouveau notre été. La chanteuse dévoile le titre “Sans Moi”, une véritable bulle de fraîcheur. Le morceau est d’une incroyable modernité, bien qu’il renferme une multitude d’influences diverses. La voix de l’artiste, sûre, puissante et posée, donne d’emblée du relief au titre. On y retrouve du Edith Piaf avec sa diction et ses r roulés. La production, elle, est d’une insolente diversité. Le morceau aurait pu sortir à n’importe quelle époque. Il fait la part belle à des synthés pop des années 80 couplés à une boucle instrumentale électro mid-tempo, voir hip-hop. On y voit assurément un couplet rap s’immiscer. Curieusement, cet instrumental nous rappelle “Titanium” de David Guetta.

La voix, mais aussi le texte, reflète la personnalité forte et exubérante de La Zarra. La chanteuse y traite des sentiments amoureux houleux, difficiles et on y note un fort appel à l’émancipation de la femme. Séductrice mais pas facile, l’artiste balaye les hommes comme on balaye devant sa porte, comme si ces derniers s’intéressaient à son physique très avantageux avant de s’accrocher à sa personne. Amoureuse des mots, le titre est justement poétique, avec un chant lexical de l’amour et de ses dérivés très présent. Tout en nuance, La Zarra laisse tout de même la porte ouverte à cet amour impossible. Incroyablement coloré et varié, moderne et franc, “Sans Moi” sera assurément la bande son de l’été.

Découvrez “Sans Moi” de La Zarra :