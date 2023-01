“L’heure nippone”: Léo Kobuta (ex. Bleu Toucan) se lance en solo !

Après avoir rencontré le public avec Bleu Toucan, son fondateur Léo Kobuta se lance en solo avec un premier single “L’heure nippone” à découvrir sur aficia.

Bleu Toucan, c’est fini ! Après 50 millions de streams sur les plateformes de streaming et 7 années de compositions, de tournées et d’amitié, le duo a mis fin à sa carrière courant 2022. C’était peu de temps après avoir publié son album EDEN, un subtil mélange électro-pop à la française. Aujourd’hui, l’un d’entre eux a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre, en solo cette fois.

Léo Kobuta – L’heure nippone

C’est avec une “french pop japonisante”, comme on peut le lire, que Léo Kobuta nous invite à découvrir “L’heure nippone”. Ce premier single sonne comme un premier rendez-vous à ne pas manquer. Tout de suite, on entend des influences qui ont toujours marqué l’artiste. C’est le cas des frenchys Polo & Pan ou Christine & The Queens. Mais aussi par la pop indé internationale (Metronomy, Blood Orange) et par la nouvelle vague indé française (Flavien Berger, Muddy Monk).

En plein rêve

Toujours très pop, très moderne et très poétique à la fois, Léo Kobuta nous embarque dans un chaleureux rêve, où s’entremêlent nappes planantes, synthétiseurs aquatiques, basses et rythmes entêtants. C’est beau, c’est scintillant et nostalgique à la fois. On a hâte de découvrir la suite. Un EP de cinq titres est prévu pour le printemps.

Découvrez “L’heure nippone » de Léo Kobuta :