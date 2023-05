Les 10 festivals français à ne pas rater cet été 2023 ! 

Comme depuis 2 ans, aficia te dresse la liste des 10 festivals francophones pour lesquels on a craqué ! Programmation unique, 1er édition ou festivals engagés, on vous dit tout.

Il y a quelques jours on vous dévoilait les artistes les plus programmés en festival sur cet été 2023 avec en tête d’affiche Adé qui représente fièrement son dernier album partout en France depuis quelques mois déjà. À l’approche de l’été, on se demande souvent quels festivals, quels sont leurs atouts ? On vous a sélectionné 10 festivals partout en France pour s’amuser, découvrir et chanter (très fort) les chansons de vos artistes préférés.

Les 10 Festivals….

ID-ILE

C’est une première édition attendue pour la ville d’Avignon. Id-Ile signe le premier festival musical dans cette belle ville du sud de la France. Avec deux soirées proposées, le 9 juin sera consacré à une scène plus urbaine avec Sofiane Pamart, Dinos, DJ Bens et Jazzy Bazz. Le lendemain, c’est un plateau plus pop coloré avec Suzane qui reviendra sur ses terres, Jain qui présentera son nouvel album, l’artiste Pijama et la soirée finira en beauté avec Kungs. La programmation est soignée, cohérente et le mot d’ordre est simple : Venez, dansez, mangez, dormez.

On a hâte d’y être !

Réservation : https://www.id-ile.com

F’estivada

Restons sur les nouvelles éditions avec un festival tout aussi alléchant dans sa programmation. Le 22, 23, 24 juillet à Rodez, la ville accueillera des artistes à absolument voir sur scène : Christophe Maé, Malo, Pierre de Maere, Soprano, Julien Granel… En bref, la crème de la crème ! Un point important à saluer est son accessibilité : 25€ par soir et la gratuité pour les enfants de -3 ans. Vive la culture et merci F’ESTIVADA !

Réservation : https://www.infoconcert.com/festival/festivada-15117/concerts.html

Lollapalooza

C’est l’un des plus gros festivals du monde. Si on peut retrouver le Lollapalooza au Brésil ou encore à Chicago, c’est à Paris que notre regard s’est tourné. L’événement se déroulera du 21 au 23 juillet et verra venir sur scène des artistes confirmés comme le phénomène, Lil Nas X, le retour d’Aya Nakamura, notre flamboyante Bianca Costa, Ava Max ou encore Damso… La liste est longue mais les quelques noms devraient vous mettre l’eau à la bouche. Décomposé en plusieurs expériences, #LollaChef, #LollaPlanète,#kidzapalooza, vous pourrez y décupler vos sens, votre engagement et votre curiosité quelque soit votre âge !

Les Déferlantes

Rosalia, Indochine, David Guetta, Lomepal, Phoenix ou encore le majestueux Sting seront du côté du Barcarès (Sud de la France) pour 4 jours mémorables du 6 au 9 juillet. Les Déferlantes se montre innovant dans sa disposition, dans son lieu et sur sa programmation audacieuse. Armez vous de vos paillettes, de votre bob et de votre bonne humeur pour ce festival qui prévoit son lot de surprise !

Transe Atlantique

Envie de prendre un nouvel air musical ? On t’invite à regarder le festival Transe Atlantique qui se situe à Saint Louis de Saintes (17). Ce festival grandeur nature et grand public met à l’honneur les échanges fructueux entre artistes français et québécois. Au programme, du 25 au 27 août, retrouvez des spécialités du Québec et une programmation actuelle avec des artistes comme Mademoiselle K, Zed Yun Pavarotti, Marie-Flore ou encore Voyou.

La bonne nouvelle dans tout ça, aficia est partenaire média de l’événement et pour ça, on vous recommande chaudement d’y investir les lieux !

Francofolies de la Rochelle

C’est un incontournable dont on ne se lasse pas : Les Francofolies de la Rochelle du 12 au 16 juillet. Déjà dans notre sélection l’été dernier, il fait son grand retour avec toujours plus d’artistes et de créations uniques : DJ Snake, Pomme, Louane, Adé, Mentissa… Pour se démarquer et être le festival qui marque les esprits, Les Francofolies s’engage sur une volonté de trouver un juste équilibre entre les notions sociales, environnementales et économiques.

Réservation : https://www.francofolies.fr/

Garorock

Du 29 juin au 2 juillet, le sud-ouest du côté de Marmande invite pour Garorock : Rema, Skrillex, Louise Attaque… Au total, plus de 60 artistes ! Si l’on a retenu Garorock c’est également pour son engagement environnemental. Avec 400 bacs sur le site, 100% de vaisselles biodégradables, 40 000 bouteilles plastiques économisées… Des belles avancées qui sont encouragées par les bénévoles et les initiatives menées sur place pendant le festival.

Réservation : https://www.garorock.com/fr

Festival de Poupet

Il se passe aussi des choses du côté de la Vendée avec le festival de Poupet. Repère incontournable pour la région, du 30 juin au 21 juillet, les artistes se succèdent sous forme de plateau multi-artistes : pop, rap, variété française, reggae, rock et classique… Chacun trouvera son bonheur le temps d’une soirée ! Notre soirée coup de cœur à nous ? Celle du 14 juillet avec Brö, Julien Granel et Bigflo et Oli.

Réservation : https://www.festival-poupet.com/concerts/

Rock en Seine

L’annonce avait fait le buzz ! La raison ? L’annonce de la pop star internationale : Billie Eilish ! Un événement à ne pas manquer tellement il se fait rare de la voir. Malgré sa touche rock dans sa programmation, Rock en Seine reste un festival accessible, ouvert à tous. Avec Christine And The Queens, Florence In The Machine ou The Strokes, on peut vous assurer que vous allez passer un très bon moment. L’organisation, les écrans géants sur la mainstage et l’ambiance générale sont des souvenirs que l’on retient de l’édition 2022.

Rendez-vous le 23, 25, 26, 27 août au Domaine National de Saint-Cloud.

Réservation : https://www.rockenseine.com/

Watts Summer Festival

Amateurs et fanatiques d’électro, le Watts Summer Festival est fait pour vous ! Le 23 juin le J4 à Marseille va vibrer aux rythmes des platines de Don Diablo, The Avener, Malaa… Une énumération de pépites électro dans une ambiance futuriste. Imaginez-vous sous le soleil marseillais, un verre à la main, vos lunettes de soleil et de la bonne musique en fond ? Nous ça nous fait rêver !

Le record des 18 000 festivaliers l’année passée sera-t-il dépassé en 2023 ?