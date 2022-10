Adé : le portrait pop de la semaine 

Cette semaine, aficia te fait voyager à Nashville ! Mise en lumière sur Adé, l’artiste qui connaît une belle ascension avec l’album Et Alors ?.

Son CV

Ancien membre du groupe à succès Thérapie Taxi, Adé est l’une de ces voix dont on ne se lasse pas. Après des tournées remarquables et des albums qui ont affolé les compteurs, la carrière du groupe s’est terminée en 2021 sur une note festive et bienveillante.

Une fin pour le groupe oui, mais pas Adé. La chanteuse en a profité pour dessiner la suite d’une carrière solo qui se montre déjà autant sensationnelle qu’explosive !

Adé en chiffres

6 800 000 streams sur Spotify, c’est le nombre d’écoutes sur son premier titre “Tout savoir”. Un premier pas plus que réussi ! Puisqu’elle a su nous plonger dans un univers pop-country à la fois réconfortant, dansant et chaleureux. Adé se plaît à moderniser une musique qui la passionne avec les tendances actuelles de la musique française. On est fans !

L’actu de l’artiste

2022 est sportif pour Adé, 2023 le sera encore plus. L’artiste prépare une tournée pour défendre son nouvel album Et Alors ? disponible depuis le 23 septembre. Une question ouverte qui pousse à refouler ses désirs cachés et à vivre pleinement sa vie. En écoutant cet album composé de 13 chansons, notre seule envie serait de louer une Ford Thunderbird et partir sur la route 66, bien loin de nos soucis, les cheveux aux vents.

L’envie de dépaysement se fait ressentir plus que jamais en écoutant des titres comme “Side By Side”, “Avec des si’, “À peu près”… À Nashville ou la Maroquinerie le 01/02 février 2023, la cowgirl Adé nous transmettra son goût pour la folk et fera sensation avec un show qui promet d’être rock et explosif !