Ella Henderson, le portrait pop de la semaine !

Après un premier opus en 2014 mais aussi une collaboration remarquée en France avec Ofenbach, Ella Henderson est enfin de retour avec son nouvel album Everything I Didn’t Say. Pour l’occasion, aficia dresse le portrait de l’artiste…

Ella Henderson, c’est cette artiste tout droit venue d’Angleterre (pays où règne la musique pop) qui nous transporte avec douceur et sincérité dans son univers mélancolique. Très vite, elle se rend compte que la musique va prendre une place importante dans sa vie. Avant même l’adolescence, Ella Henderson intègre la Tring Park School for the Performing Arts. Dans cette école prestigieuse en Angleterre, elle apprend et se forme dans son domaine pendant plusieurs années.

‘The X Factor’ : un véritable tremplin pour Ella Henderson !

Mais en 2012, elle voit une nouvelle porte de sa carrière s’ouvrir. L’artiste participe à la neuvième saison de ‘The X Factor’ aux côtés de James Arthur (vainqueur de cette édition). C’est pour elle un véritable tremplin. De cette aventure où elle a repris des tubes de Katy Perry ou encore de Florence and the Machine , la jeune britannique termine sixième.

Suite à cette forte exposition, Ella Henderson sort, en juin 2014, son premier single “Ghost”. Il rencontre un bel engouement dès sa sortie et se classe numéro un des ventes au Royaume uni. Et pour ce titre, elle a la chance de travailler aux côtés de Ryan Tedder (membre du groupe One Republic) et de Noel Zancanella qui a notamment produit Taylor Swift, Maroon 5… Seulement deux mois après sa parution, “Ghost” est certifié single de platine par la BPI avec l’équivalent de 600 000 ventes. Un démarrage qui présage alors une jolie suite pour l’artiste.

Elle profite alors de cet engouement pour publier, quelques mois plus tard, son premier album tout simplement appelé Chapter One. Lui aussi se hissera en haut des charts au Royaume Uni.

“Hurricane” : la collaboration avec Ofenbach qui lui offre une belle exposition en France !

Très populaire au Royaume Uni depuis ses débuts, du côté Français, c’est en septembre 2021 que l’on remarque davantage Ella Henderson. Et ce, grâce à une collaboration avec le duo Ofenbach sur le titre “Hurricane”. Très vite, le titre porté par la voix d’Ella Henderson et l’énergie de la production d’Ofenbach devient un tube très largement diffusé en radio. À l’heure actuelle, “Hurricane” approche à vive allure les 50 millions de streams sur Spotify. Un succès qui conduit l’interprète de “Brave” sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre dernier à l’occasion des ‘NRJ Music Awards’ qui s’est clôturé avec ce titre.

2022 : l’année du nouvel album

Désormais, Ella Henderson est enfin de retour avec Everything I Didn’t Say, un disque sorti ce vendredi 11 mars, agrémenté de 16 morceaux. Ce projet, elle décide de le teaser avec un featuring avec Tom Grennan ou encore dernièrement avec le puissant “Brave”. Deux pistes qui donnaient le ton de cet opus, aux couleurs évidemment très pop.

Everything i didn’t say, tout est dit dans le titre : l’artiste se livre comme jamais auparavant. Elle propose un disque extrêmement personnel dans lequel elle parle sans tabou de ses émotions, de sa vulnérabilité, et de ses failles en général. En clair, cet album est parfaitement authentique, sincère et puissant !