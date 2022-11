Ofenbach : le portrait électro de la semaine !

À l’occasion de la sortie de son premier album baptisé I, Ofenbach est notre portrait électro de la semaine sur aficia ! Portrait !

Leur CV

Les Ofenbach, quelle histoire ! Remontons un peu le temps. On est en 2015 lorsque Dorian et César s’unissent. Ces deux-là sont copains et voisins d’enfance. Ils ont une passion commune : la musique. Le premier est chanteur et guitariste; le second est pianiste et batteur. Ils sont complémentaires et dévoilent un premier single “Around The Fire” qui passe complètement à la trappe. Pourtant, c’est déjà à cette époque qu’aficia les avait dans le viseur ! Seulement un an plus tard, ils connaissent enfin le succès escompté avec “Be Mine”. puis avec “Katchi”. La folie Ofenbach se s’est jalais vraiment arrêté.

Ofenbach en quelques chiffres

César et Dorian cumulent plus de 2,5 milliards de streams. Aujourd’hui encore, Ofenbach, c’est 10 millions d’écoutes mensuels sur Spotify. Le duo fait partie des groupes les plus streamés à travers le monde. Sa réussite ne se dément pas. 2 singles diamants, 22 singles platines, 21 certifié or, c’est un carton !

Son actualité

Ofenbach – I

Il y aura donc fallu attendre 7 ans pour qu’Ofenbach dévoile son premier album, sobrement baptisé I, disponible depuis le 4 novembre. Une consécration pour ce duo qui réalise probablement un nouveau rêve, celui de toucher de ses mains son propre disque. Dessus, on y retrouve quelques collaborations dont celle avec R3hab, rien que ça ! Le fruit de cette collaboration s’intitule “I Ain’t Got No Worries” et est probablement la pépite de cet album. On regrette simplement d’un manque d’inédits, le public connaissait déjà 5 titres inclus dans cet opus, soit un tiers.

Découvrez l’album I d’Ofenbach :