Les Victoires de la Musique 2023 depuis la salle !

Les Victoires de la Musique ont mis à l’honneur la majorité des artistes qui ont fait l’année 2022. Angèle, Orelsan, Juliette Armanet, Pierre De Maere, Izïa ou encore BigFlo & Oli. Entre artistes installés et jeunes pousses, la liste est sacrément longue. Et pour présenter cette traditionnelle cérémonie à la Seine Musicale, c’est Laury Thilleman qui était à nouveau aux manettes pendant plus de trois heures. Un évènement sans surprises majeures mais extrêmement émouvant et bien ficelé !

Ouverture

Il est 21h07 quand le générique est lancé pour cette cérémonie née en 1985. Calogero ouvre ces Victoires avec le très bien adapté « Je joue de la musique« . S’en suit un discours prônant la diversité musicale et la liberté artistique« avec ces hommes et ces femmes qui réinventent la musique en liberté ».

La première artiste à fouler cette scène immense c’est Clara Luciani, une habituée des Victoires. La chanteuse au succès qui n’est plus à démentir a choisi le titre « Coeur« en lice pour le prix de la chanson de l’année. Après un interlude de souvenirs avec Michel Berger et Jeanne Mas, c’est le chanteur le plus nommé pour cette cérémonie Stromae qui enchaine. Le chanteur belge qui a fait son grand retour après sept d’absence reprend « L’enfer » sur un tableau minimaliste accompagné de choristes.

Tableaux travaillés et styles musicaux

Si il y a bien une chose qu’on ne peut reprocher aux Victoires de la Musique c’est sa scénograhie. Chaque artiste qui passe par la Seine Musicale a droit à un tableau unique. La mise en scène est tout à tour poétique, décalée ou minimaliste. Pomme est accompagnée d’une multitude champignons lumineux, Tiakola mouille la doudoune sous une averse et Jacques déploie la mise en scène la plus démente. Il apparait enseveli sous une crinière rousse depuis lesquels des mains s’agitent au rythme de sa ritournelle « Pourquoi c’est comme ça ? ». Si il n’a pas décroché le prix de la Victoire de la révélation masculine, Jacques a définitivement marqué les esprits.

Les téléspectateurs assistent à un show géant qui met à l’honneur tous les styles musicaux ou presque ! La chanson française est bien représentée et quelques rappeurs sortent en grands vainqueurs comme OrelSan. Mais à l’époque où le rap est la musique la plus écoutée en France, il manque d’autres noms emblématiques. La musique électro est elle aux abonnés absents. Petit clin d’oeil quand même, Mosimann accompagne sur scène Ben Mazue, Gael Faye et Grand Corps Malade le temps de leurs projet éphémère.

Victoire d’honneur et moments forts

Mentissa, Santa et Elodie Frégé rendent hommage à l’incontournable Serge Lama. Elles entonnent ses plus beaux titres devant un chanteur ému et émouvant. Il reçoit une Victoire d’honneur des mains de Calogero. Le chanteur aux 50 ans de carrière fait ses adieux à la scène devant une salle debout.

“C’est peut-être la dernière fois que je vois un public m’acclamer debout.”



Avec émotion, Serge Lama évoque la fin de sa carrière en recevant une Victoire d’honneur !#Victoires2023 pic.twitter.com/EOhKZdhenu — France 2 (@France2tv) February 10, 2023

La très attendue Victoire de la révélation féminine c’est November Ultra qui la décroche. En compétition aux côtés de Mentissa et d’Emma Peters, l’interprète de « Bedroom walls« rejoint la scène hébétée et en larmes. S’ensuit un hommage à sa maman et aux artistes « Faites de la musique ! Faites que l’année prochaine ce soit vous ici !« . Avant de quitter la salle sur ces mots « Je t’aime, Harry Styles! »

BRAVO @november_ultra ! 👏



Elle remporte la Victoire de la révélation féminine de l'année. #Victoires2023 pic.twitter.com/eiLo4wKF35 — France 2 (@France2tv) February 10, 2023

Pour la Victoire de la révélation masculine c’est Pierre De Maere qui repart avec la statuettes des mains de Stromae. Le jeune chanteur qui faisait office de grand favori pour cette catégorie, a séduit le public français avec son titre « Un jour je marierai un ange ». A seulement 21 ans, il s’impose d’ores et déjà comme un futur grand de la chanson française.

Victoires attendues

Parmi les victoires convoitées d’artistes de l’année pour ces Victoires de la Musique, la Belgique est à l’honneur. Angèle repart avec deux prix, celui de l’artiste féminine de l’année et celui de l’album le plus streamé. Stromae dont on attendait impatiemment le retour, rentre lui à la maison avec deux victoires. Celle de l’artiste masculin de l’année mais aussi la très prisée album de l’année avec Multitude. Cinq Victoires de la Musique au total pour le plat pays, puisque Pierre De Maere est aussi l’un de ses compatriotes.

Bravo @angele_vl ! 👏



Elle remporte la Victoire de l’album le plus streamé avec “Nonante-Cinq”.#Victoires2023 pic.twitter.com/sCEmquaYWn — France 2 (@France2tv) February 10, 2023

« Je suis un peu ému. »



Bravo à @Stromae, artiste masculin de l'année ! 👏#Victoires2023 pic.twitter.com/ynL5mGzYAq — France 2 (@France2tv) February 10, 2023

Le palmarès de la soirée !

Artiste masculin

Stromae

Artiste féminine

Angèle

Album de l’année

Multitude – Stromae

Chanson de l’année

« La quête » – OrelSan

Révélation masculine

Pierre De Maere

Révélation féminine

November Ultra

Concert

OrelSan – « Civilisation tour »

Création audiovisuelle

« La quête » – OrelSan