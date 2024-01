Victoires de la musique 2024 : Découvrez les révélations en lice

Lundi soir se tenait la conférence de presse des Victoires de la musique 2024, l’occasion de revenir sur le déroulement de cette grande cérémonie récompensant les artistes ayant marqué 2023. aficia y était, on vous raconte !

Le 9 février prochain se déroulera, à la Seine musicale de Paris, la 39ème édition des Victoires de la musique. Un rendez-vous phare du début d’année que les artistes attendent autant que les téléspectateurs. Signe d’une année riche en découvertes musicales, cette cérémonie promet d’être une véritable célébration de la musique, nous offrant une expérience mémorable au cœur de la scène musicale française. On se souvient d’une année 2023 particulièrement étincelante !

Ayant pour objectif de mettre en avant les talents émergents et confirmés de l’industrie musicale francophone, les Victoires de la musique réunissent, chaque année, un panel diversifié d’artistes issus de différents genres musicaux, allant de la pop au rock, en passant par la chanson française, l’électro ou encore le rap. Cette année, cette grande cérémonie sera présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud. Ils rêvaient de présenter une émission ensemble, les Victoires leur ont offert cette occasion.

Cette année, les Victoires de la musique sont présidées par Vincent Frèrebeau. Le producteur musical a ainsi mené une petite réforme de la cérémonie, impliquant quelques changements. On note, notamment, la disparition de la catégorie “Album le plus streamé”, mais surtout le retour, aux côtés des “Révélation féminine” et “Révélation masculine”, de la “Révélation scène”, qui avait été suspendue à cause du Covid-19. Ainsi, nous vous proposons de faire le tour des nommés de ces trois catégories, mettant en lumière les talents émergents de cette dernière année, haute en découverte musicale.

Nuit Incolore

Artiste suisse ayant tout quitté pour la musique, Nuit incolore ne semble pas s’être trompé de voie. Avec son titre “Dépassé”, l’artiste a su charmer le grand public. Il s’est alors glissé en haut de toutes les playlists radio en un temps record. On vous le présentait, en février dernier, comme probablement le prochain phénomène musical de l’année 2023, Nuit incolore est nommé dans la catégorie “Révélation masculine”.

Découvrez “Dépassé” par Nuit incolore :

Aime Simone

Extrait de son premier album Say Yes, Say No, vous n’avez pas pu passer à côté du titre “Shining Light” de Aime Simone. Sorti en 2020, cet album que l’artiste avait produit, composé et mixé seul était quelque peu passé sous les radars. Pourtant, ce n’est que deux ans après l’avoir dévoilé que ce projet d’Aime Simone cartonne. Grâce à une synchro publicitaire à la télévision, le grand public le re-découvre et depuis, tout lui sourit. La sortie de son album Oh Glory, en mai 2023, nous a confirmé son talent et sa singularité. Tout le monde se l’arrache et on comprend pourquoi. Aime Simone est nommé dans la catégorie “Révélation masculine”.

Découvrez “Shining light” par Aime Simone :

Yamê

En juin dernier, la célèbre chaîne allemande Colors publiait “Bécane”, la prestation d’un artiste franco-camerounais du nom de Yamê. On y découvrait alors un artiste unique, dont la voix et le style unique le propulsèrent, en très peu de temps, sur le devant de la scène. Yamê a su mettre tout le monde d’accord. Depuis ce succès sans appel, l’artiste a publié son projet ELOWI que tout le monde s’arrache. Artiste fascinant, intriguant, vous pouvez être sur que vous n’avez pas fini d’entendre parler de lui. Yamê est nommé, cette année, dans la catégorie “Révélation masculine” des Victoires de la musique.

Découvrez “Bécane” par Yamê :

Adèle Castillon

Ayant sorti son premier album Plaisir Risque Dépendance le 20 octobre 2023, Adèle Castillon fait partie de ces artistes qui se sont très vite fait une place dans nos playlists. Elle nous confiait, lors de l’interview ‘sans filtre’ qu’elle nous a accordée en novembre dernier, “J’avais une vraie volonté de faire danser les gens”. Nommée en tant que “Révélation féminine” de ces Victoires de la musique, Adèle Castillon semble avoir réussi sa mission. Elle démarre d’ailleurs, le 10 février prochain, une tournée dans toute la France.

Découvrez “C’est drôle” par Adèle Castillon :

Meryl

Autrice, compositrice, interprète et rappeuse française d’origine martiniquaise, Meryl est une artiste sincère et singulière. Figure emblématique de la scène rap, Meryl a fait son grand retour cette année avec un très attendu nouvel EP Ozoror, dans lequel elle mêle des univers trap, reggae et pop. Nommée dans les catégories “révélation scène” et “Révélation féminine”, Meryl a su nous partager son énergie débordante dans pas moins de 16 festivals cet été. Après avoir retourné de nombreuses scènes de France en 2023, elle démarre sa tournée Caviar Tour le 26 janvier prochain à Paris, avant de s’attaquer au Zénith de Paris le 16 mars.

Découvrez “Coca-Cola Mentos” par Meryl :

Zaho de Sagazan

On la décrivait, en janvier dernier, comme “une artiste qui traverse les époques”, et notre avis n’a pas changé. Nommée dans 5 catégories différentes dont celles de “Révélation féminine” et “Révélation scène”, Zaho de Sagazan est l’artiste la plus nommée aux Victoires de la musique 2024. Zaho de Sagazan était l’un de nos coups de cœur du printemps de Bourges 2023, et la tournée qu’elle entreprend à partir de mars prochain, dans les zénith de France, risque d’en séduire plus d’un.

Découvrez “La symphonie des éclairs” par Zaho de Sagazan :

Julien Granel

Nommé dans la catégorie “Révélation scène”, Julien Granel est l’un des artistes pop dont on ne se lasse pas chez aficia. Auteur, compositeur, interprète, producteur, c’est auprès du public, sur scène, qu’il s’est fait une place de choix. L’artiste a eu l’occasion de faire vivre son titre phare “Plus fort” dans pas moins d’une trentaine de festivals cet été. Il nous confiait d’ailleurs, en septembre dernier, “J’ai vraiment ce ressenti qu’une partie de l’album a pris vie au moment de cette tournée d’été. Chaque date, c’était une surprise pour moi. Le projet prenait en puissance, je sentais l’énergie des personnes qui grandissait peu importe l’horaire où on passait”.

Découvrez “Plus fort” par Julien Granel :

Cette année encore, la cérémonie des Victoires de la musique s’annonce haute en couleur et en découverte musicale, mettant en lumière les talents émergents et honorant les contributions remarquables des artistes confirmés.

La liste des nommés dans chaque catégorie aux Victoires de la musique

Artiste masculin

Étienne Daho

Pierre de Maere

Gazo

Vianney

Artiste féminine

Jain

Louane

Aya Nakamura

Véronique Sanson

Révélation masculine

Nuit incolore

Aime Simone

Yamê

Révélation féminine

Adèle Castillon

Meryl

Zaho de Sagazan

Révélation scène

Julien Granel

Meryl

Zaho de Sagazan

Album de l’année

À 2 à 3 – Vianney

J.000.$ – Josman

La symphonie des éclairs – Zaho de Sagazan

The fool – Jain

Tirer la nuit sur les étoiles – Étienne Daho

Chanson originale

« Bolide allemand » SDM

« Douce » Clara Ysé

« Enfant de » Pierre de Maere

« La symphonie des éclairs » Zaho de Sagazan

« Secret » Louane

Concert de l’année

Bigflo et Oli

Damso

Pomme

Shaka Ponk

Création audiovisuelle de l’année

« Commando » Shay

« Flamme » Juliette Armanet

« La symphonie des éclairs » Zaho de Sagazan

Lou-Ann Nambot