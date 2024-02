À quelques heures des 39ème édition des Victoires de la Musique, nous avons rencontré son président, Vincent Frerebeau, également fondateur du label Tôt ou Tard (Vianney, Mentissa…). Il évoque son rôle, des changements majeurs qu’il a pu apporter et de cette cérémonie qui promet bien des surprises…

L’interview Flash de Vincent Frerebeau

1 De quelle façon as-tu été nommé Président des Victoires de la musique ?

Ce sont toujours des producteurs de musique qui président les Victoires de la Musique, en alternant les différents syndicats de la filière. Pour ma part, je représente le syndicat des indépendants. J’ai voulu prendre la présidence des Victoires de la Musique car c’est quelque chose que j’ai déjà fait il y a longtemps. J’avais très envie de renouveler l’expérience !

2 Qu’est-ce qui t’excite le plus dans cette aventure ?

Ce qui est intéressant, c’est que je suis au cœur de la filière musicale. C’est un événement qui concerne toute la filière, les artistes, les producteurs. C’est chouette d’être au centre de tout ça et d’en être aux commandes.

3 As-tu apporté un vent nouveau, et si oui de quelles façons ?

J’ai apporté des nouveautés au niveau du règlement de tout ce qui permet d’arriver à la constitution du palmarès. Je vais te la faire très courte sinon ça va être ennuyeux. Avant, il y avait une académie qui votait pour les deux tours. Désormais, cette académie ne vote plus que pour un seul tour. Ensuite j’ai choisi de donner ça à un jury expert avec des compétences dans chaque domaine musical. Je voulais une vraie diversité musicale. C’est un jury qui est constitué de 32 hommes et femmes, parité oblige. Il est constitué de professionnels des plateformes de streaming, de radios, de journalistes, mais aussi de programmateurs de festivals, et d’artistes, à condition que ce ne soient pas des artistes concernés par le palmarès, évidemment. Donc des artistes qui n’ont rien sorti l’année dernière, ni fait de concerts.

Cela n’a pas été une mince affaire parce qu’il a fallu dire à l’académie de ne voter plus qu’au premier tour. C’était le moyen d’éviter un peu l’entre soi, et d’éviter trop de capacités d’influences des uns et des autres. Je suis très fier du palmarès car cela a permis, je trouve, un meilleur équilibre et une meilleure répartition au sein de la filière.

4 Le fait que certains artistes soient nommés 5 fois, comme Zaho de Sagazan cette année, n’est-ce pas trop ?

Pour moi non. S’il y a matière à les nommer 5 fois comme c’est le cas aussi pour une pièce de théâtre, c’est que les gens ont estimé qu’une chanson, un album, un concert étaient jugé comme de l’excellence. Il n’y a pas à chaque fois un artiste qui est nommé plusieurs fois. Là, il se trouve que c’est le cas. En plus, ce que je trouve génial, c’est qu’il s’agit d’une jeune femme qui est arrivée dans le paysage musical l’année dernière. Je trouve ça assez spectaculaire et je trouve ça top pour elle. Ça veut dire aussi que l’explosion d’un jeune artiste est encore possible !

5 On remarque l’absence de la scène électronique, mal équilibrée par rapport à la scène plus urbaine, très présente cette année. C’est également votre constat ?

C’est aussi une question d’émergence. Comme le jazz, c’est un style de musique qui ne fait pas partie de la case variété comme on l’entend. Évidemment qu’un projet électro a sa place, à condition que ce projet, cet album, ou ce concert, soit un peu passé au-dessus du radar. L’académie vote pour des projets qui ont existé et émergé, mais encore faut-il que le projet le mérite.

S’il n’y a pas de musique électronique cette année, il y en aura peut-être l’année prochaine. C’est vrai qu’il y a peut-être eu davantage d’émergence sur la scène urbaine cette année. Mais en tout cas, cela veut dire que le jury du premier tour a plébiscité la scène rap, plutôt que la scène électronique car il y a eu davantage de projets éclatants. Il n’y a pas de jugement de valeur là-dedans. J’adorerai qu’il y ait un projet électro qui tire son épingle du jeu !