LIGHTeR nous invite à découvrir “Les Landes”

LIGHTeR nous livre un nouveau clip et nous invite au voyage avec “Les Landes”. C’est à découvrir sur aficia.

Souvenez-vous… Vous aviez eu l’occasion de découvrir LIGHTeR chez aficia en septembre 2019 avec son titre “Juste avant les vagues”. Nous étions alors sous le charme de cet artiste atypique et nous l’avions invité à s’exposer un peu plus.

En effet, nous l’avions accueilli pour une longue interview en direct le 6 mai dernier avant qu’il nous livre un Live Experience de son titre “Juste avant les vagues”. Nous étions alors curieux de connaître la suite de ses aventures.

La suite aura été une belle mise en avant sur TF1… En effet, cette année LIGHTeR a fait l’expérience ‘The Voice’ aux côtés de Otta, Alexis Roussiaux et Jim Bauer. Si le jury n’aura pas eu l’occasion de retourner ses fauteuils, cette expérience offre une belle visibilité à LIGHTeR.

L’occasion parfaite donc pour LIGHTeR de poursuivre son aventure et de proposer au public la mise en images de son titres “Les Landes”. On retrouve une fois de plus François Welgryn aux crédits du titre tandis que le clip ne souffre d’aucune imperfection. Sur cette électro minimaliste, LIGHTeR laisse le temps passer et déclare son amour…

Une très belle carte postale qui confirme la venue prochaine de son EP Electromélancolie ! Un artiste à suivre, assurément.

Découvrez “Les Landes”, le nouveau clip de LIGHTeR :