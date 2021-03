Lilian Renaud de retour avec “Who Do You Love”

Lilian Renaud marque aujourd’hui son retour avec le titre “Who Do You Love” afin d’annoncer son futur opus. C’est en écoute sur aficia.

Souvenez-vous… En 2015 la France tombe sous le charme d’un jeune artiste originaire du Doubs. Le public le sacre alors plus belle voix de France à travers le télé-crochet de TF1 : ‘The Voice’.

Ce jeune artiste c’est Lilian Renaud, qui touche directement au cœur par sa simplicité, son côté authentique et humain. Mais qui touche aussi et surtout par la beauté et la puissance de sa voix.

Après l’aventure ‘The Voice’, Lilian Renaud aura l’occasion de conquérir un public plus large avec la publication de Le bruit de l’aube, un premier album porté par les titres “Promis juré”, “Pour ne plus avoir peur” ou encore “Il faudra vivre”. Le succès sera au rendez-vous pour ce premier format, affichant plus de 200.000 ventes pour une certification de Platine.

Le chemin sera plus compliqué par la suite avec la sortie, en 2016, de l’album Le coeur qui cogne. Si l’opus est aussi qualitatif que le premier, la promo sera mise en stand-bye et Lilian Renaud prend ses distances avec l’industrie musicale mais aussi avec le public. Un mal nécessaire pour le jeune homme qui a le besoin de se recentrer sur l’essentiel.

Lilian Renaud séduisant…

Par la suite, Lilian Renaud débute une aventure en indépendant. Il prendra le temps de revenir, petit à petit, sur le devant de la scène. Le retour se fera avec un album à son image, honnête et sincère. Simplement nommé Lilian Renaud, le troisième album du chanteur arrive en 2019 et offrira de très belles pistes comme “On en verra encore” et “Quoi de plus beau”. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion d’échanger avec Lilian Renaud lors de notre émission At Home sur cet opus, son travail en artiste indépendant et les projets à venir…

L’avenir se fait aujourd’hui avec la publication d’un nouveau single qui annonce la venue du quatrième album de Lilian Renaud, une fois de plus concocté chez lui et avec ses proches. Et il faut dire que ce premier extrait est le parfait reflet de l’ADN musical de Lilian Renaud : folk avec un grande inspiration gospel.

L’espoir que je vois en chaque être humain, c’est l’histoire racontée par ce titre. Un message fort, fraternel et universel : Si tu aimes ton frère de sang, alors tu peux aimer ton frère du monde. Lilian Renaud

“Who Do You Love”, que le public fidèle à Lilian Renaud avait l’occasion de découvrir dans le live ‘Melting Potes’, devrait facilement séduire les fans de la première heure. On retrouve la voix chaude et profonde de Lilian Renaud avec un rythme folk et des chœurs qui nous plongent directement dans l’univers puissant du gospel. C’est une très belle première carte de visite pour le quatrième opus de Lilian Renaud qui doit pointer le bout de son nez dans les mois à venir. À suivre !

Découvrez “Who Do You Love” de Lilian Renaud :