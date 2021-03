Lisa Pariente : impertinente amoureuse dans son clip “1 2 3”

Lisa Pariente fait le grand saut en présentant au public son premier titre, et clip… Elle mise sur “1 2 3” et c’est à découvrir sur aficia.

Si Lisa Pariente devait se décrire en trois mots, ils seraient sans doute joie, couleurs et exubérance. Son premier clip “1 2 3” ne déroge pas à ces dires, et se dévoile sous une belle couche d’humour.



Chantant tout en dérision un amour échoué, l’artiste parisienne dévoile en ce mercredi un titre à la pop pétillante. Soutenu par sa voix puissante et maitrisée, le titre arbore un amour chipi au refrain anglais entêtant.

Si le sérieux n’est pas de la partie, le talent et l’esthétisme ont bien pris place. On voyage entre couleurs 80′ et images démultipliées pour représenter l’obsession d’une rupture loufoque, dont un homme semble subir tous les malices.

En bref, c’est une bulle de fraicheur à la joie communicative que nous propose Lisa Pariente dans “1 2 3”. C’est léger, coloré et méchamment drôle. Une nouvelle preuve que la musique arbore mille horizons, ce feel-good est à suivre de près, on recommande !

Découvrez “1 2 3”, le premier clip de Lisa Pariente :