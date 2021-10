Lonepsi s’est associé à Sofiane Pamart sur “Ce que je vis me manque déjà”, un clip captivant à savourer avec aficia.

C’est le 29 octobre que Lonepsi se jettera dans le grand bain avec Après la pluie, son premier album studio. En 2020, l’artiste de 27 ans sortait Toutes les nuits du monde, un EP concis de 7 titres. Dans ses sons, il partage ses émotions, met en avant des fragments de vie avec un angle véritablement intimiste.

Et cette plume se retrouve une nouvelle fois sur “Ce que je vis me manque déjà”, nouvel extrait de son futur projet. Lonepsi fait confiance au talentueux Sofiane Pamart pour l’accompagner au piano et, sans surprise, le duo fonctionne parfaitement.

Perdus dans un coin de l’espace, les deux artistes mettent en relief une sorte de nostalgie immédiate, comme si les bons moments cachaient inévitablement un malheur. Beau, apaisant et ténébreux à la fois.

Découvrez “Ce que je vis me manque déjà”, le clip de Lonepsi et Sofiane Pamart :