Louis Janeski prolonge l’été avec “Riptide”

Le voici de retour, après son EP Rien n’est parfait, et son dernier single “Eaux Sombres”, Louis Janeski nous ouvre à nouveau son univers en dévoilant une reprise du célèbre “Riptide” de Vance Joy. Un duo voluptueux et marin prend place pour rejouer ce classique. Et il n’y a qu’une chose à dire, c’est vraiment très agréable…

Au milieu de sonorités feutrées, la mer se dévoile. Entre deux échos aquatiques, la composition de Louis Janeski donne la note à deux voix en belle concordance : “Riptide”. Single reprise de la création de Vance Joy, le duo (composé de lui Louis Janeski et de Perrine), donne vie à une identité nouvellement intimiste à ce qui s’apparente pourtant comme un classique à nos oreilles.





Louis Janeski dévoile ‘Riptide’ aux côtés de Perrine © Camille Fouilhé

L’auditeur arpente un titre nuageux et hypnotique, que l’on connaît bien de l’artiste. Côté image, le travail de Camille Fouilhé est à saluer. En effet, pour illustrer le titre, une photographie du duo au-devant d’une célèbre grande roue marseillaise. Le rendu est tout simplement agréable, vocalement et musicalement unique.

La rédaction maintient son message, les aventures de Louis Janeski sont à suivre de près. Il se murmure d’ailleurs qu’un EP encore plus axé composition est en approche, nous avons hâte de vous en dire plus…

Enfin, pour celles et ceux qui ne connaîtraient par l’artiste, notre interview et la chronique de son dernier projet sont toujours disponible !

Découvrez “Riptide”, le dernier single de Louis Janeski :