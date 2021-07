Le 10 septembre, Lubiana dévoilera ce qu’elle décrit comme la suite de son EP : son premier album, Beloved. En attendant, l’artiste nous emmène un peu plus dans son univers authentique avec “Take Me to Zion”. Toujours accompagnée de sa kora, Lubiana nous offre un voyage aussi bien musical que visuel rempli de douceur. Et le clip réalisé par Vincent Desrousseaux est à son image : paisible et solaire…