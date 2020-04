Malo’ revient plus optimiste et plus pop avec “Tu peux tout changer”

Trois ans après son premier album Be/être, Malo’ est de retour avec la chanson “Tu peux tout changer” à découvrir sur aficia.

Malo’ l’avait annoncé : “Rendez-vous en 2020”. C’est chose faite puisque le jeune homme vient de révéler par surprise son nouveau single “Tu peux tout changer”. Il arrive près de trois ans après la parution de son premier album Be/être sur lequel il avait collaboré avec Jean-Louis Aubert ou encore Charlie Winston, entre l’Australie et la France. Il débarque également près de deux ans après son dernier morceau inédit, “Ciao” en course pour représenter la France à l’Eurovision (2018).

Libre et optimiste !

Depuis ? Silence radio… Mais Malo’ a pris le temps de concevoir un nouveau cru qu’il compte bien publier dans le courant de l’année. Et pour ce nouveau single baptisé “Tu peux tout changer”, Malo’ a fait appel au rappeur Vincha (Barbara Pravi) à Gaël Chatelain pour les paroles et à Hugo Lab (Jenifer, Bon Entendeur) ou encore Stan Neff (Polo & Pan) pour la musique. Il offre ainsi une chanson relativement pop comparée à ses derniers titres plus mélancoliques.

On ressent immédiatement de l’optimisme et la liberté dans la musicalité et les paroles (“Tu peux tout changer / Tout recommencer / Si la vie te donne des couleurs / Va la redessiner”) et au “Free” chanté par un chant gospel, comme si finalement, Malo’ voulait défoncer les barrières qui le gênait pour avancer… On lui souhaite un retour gagnant !

Découvrez “Tu peux tout changer” le nouveau single de Malo’ :