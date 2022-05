Marie-Flore interprète la dualité des émotions dans “Je sais qu’il est tard”

Pour faire suite au dansant “Mal barré”, Marie-Flore propose “Je sais qu’il est tard”, un nouveau single plus introspectif à découvrir sur aficia !

Amorcé avec “Mal barré” le mois dernier, le come-back de Marie-Flore se précise enfin. En effet, l’artiste lèvera le voile sur son troisième opus au mois de juin. Mais si la date exacte de parution n’a pas encore été révélée, ce sont pas moins de 12 pistes originales qui composeront cet album voulu plus personnel que le très abouti Braquage. Outre l’amour déçu, thématique de prédilection de l’interprète de “Tout ou rien”, le rapport à l’âge ou encore à la société moderne seront également interrogés.

Marie-Flore poursuit ainsi les présentations de son univers pop en dévoilant un nouvel extrait intitulé “Je sais qu’il est tard”. Celui-ci s’inscrit dans un registre plus sombre que son prédécesseur, “Mal barré”, qui était calibré pour les pistes de danse. Il est par ailleurs révélateur du souhait de l’artiste de proposer un album plus posé, aussi fédérateur qu’émouvant.

Les vents contraires

Avec “Je sais qu’il est tard”, Marie-Flore confirme une nouvelle fois son aisance à jouer avec les mots. D’une grande subtilité, le texte décrit l’ambivalence des émotions, laissant suggérer l’existence d’un bonheur qui demeure fatalement éphémère. “Et j’en vois qui se marrent / Et d’autres qui pleurent accoudés au bar / Qui font d’un rien toute une histoire / Et d’autres, qui restent à quai quand le train repart” scande avec fragilité l’artiste sur une mélodie délicate et raffinée, ponctuée essentiellement par l’emballement d’instruments à cordes.

Les images verticales dévoilées mettent en scène une Marie-Flore pendue au fil du combiné d’une cabine téléphonique. Vêtue de tenues chics et vintage, l’artiste livre ses sentiments sur cette savoureuse composition douce-amère, en s’adressant directement à la personne la bouleversant. Entre secousses et intempéries symbolisant les difficultés de la relation, l’artiste rêve un nouveau départ qui restera hypothétique comme l’indique cette conversation téléphonique qui s’achève.

Visionnez “Je sais qu’il est tard”, le nouveau clip de Marie-Flore :