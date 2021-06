Festival Marsatac : rendez-vous avec PLK, Poupie, Tessæ…

Tout doucement, les festivals refont surface dans le paysage français. Aujourd’hui, c’est au tour du festival marseillais Marsatac de nous présenter sa nouvelle édition… aficia t’en dis plus !

Pour cette 23ème édition particulière, Marsatac se réinvente et compte bien procurer une expérience inédite à ses spectateurs comme aux personnes qui les accompagnent durant ces trois jours, du 20 au 22 août prochain.

Il faut dire que le festival c’est pas loin de 300 personnes, dont 180 intermittents du spectacle, 400 prestataires directs (dont 85% d’entreprises locales) mais également 350 bénévoles. Un collectif important mais essentiel pour le bon fonctionnement de l’événement qui se déroulera cette année au Parc Borély. Un lieu prestigieux qui recevra son lot d’artistes confirmés mais aussi des talents de demain…

Une scène rap unique mais pas que….

Marsatac se place comme une référence pour les amateurs de musique urbaine. Il faut dire que le festival ne fait pas les choses à moitié ! Ce sont Nekfeu, Roméo Elvis ou encore le groupe IAM qui ont déjà répondus présents à l’évènement Marseillais.

Cette année, conscient du besoin de fédérer et de retrouver les sensations du LIVE, Marsatac dévoile une programmation où l’ambiance et la bonne humeur vont être le moteur des trois soirées.

On pourra compter sur la présence de PLK, Soso Maness, Alonzo, Fianso qui font le paysage de la scène rap en France de ces dernières années. Poupie et Tessae, artistes phares de chez aficia, seront au rendez-vous pour défendre leur titre et faire résonner leur univers. La programmation sera complétée par L’impératrice et Sébastien Tellier qui apporteront leur authenticité sur la scène du Parc Boléry. De quoi faire plaisir à tout le monde !

De Tessæ à Poupie en passant par Soso Maness…

Dans le détail, c’est 12 artistes pour un festival en mode ‘Capsule’. Ainsi, le vendredi 22 août c’est L’Impératrice qui doit ouvrir le bal avec Sébastien Tellier, Louisahhh Live Band et Moïse Turizer. Une première journée déjà alléchante.

Le lendemain, samedi 21 août, le Festival Marsatac invite sur scène Alonzo et Sofiane, deux poids lourds de la planète urbaine, ainsi que Princess Nokia et Cookie. Délicieux !

On termine en beauté le dimanche 22 août puisque le Festival Marsatac semble vouloir vraiment nous gâter avec la présence, le même jour, de PLK, Soso Maness, Poupie et Tessæ !

Côté billetterie, informations complémentaires, une seule adresse : celle du Site Officiel du Festival Marsatac. Le tarif est actuellement fixé à 30€ et aficia vous conseil, comme toujours, de passer directement par le système de réservation du festival.