Martin Luminet dessine le “Monde” dans son nouveau titre !

On l’avait connu et aimé avec son titre “Coeur” qui nous avait heurtés par sa sensibilité et sa poésie. Aujourd’hui Martin Luminet dévoile “Monde”. C’est à découvrir sur aficia !

Sur une production qui se veut être éléctro-planante et saisissante, Martin Luminet pose sa voix chaude remplie de sensibilité et de poésie pour dessiner le “Monde” dans lequel nous vivons. C’est sur ce ‘Nous‘ que l’artiste s’appuie et met à plat, sans artifice, ce bouquet d’émotions et ces scénarios qui rythment notre quotidien. Le refrain, aussi aérien qu’actuel, marque les esprits et instaure une pause dans ce morceau qui défile finalement comme notre vie.

Pour que le message soit encore plus fort, Martin Luminet habille le morceau en proposant une mise en images dans laquelle on découvre un fond recouvert d’écrans de téléphones. Un décor minimaliste mais sur lesquels sont diffusées des vidéos de manifestations, de victoires collectives ou communes, de polémiques… Une image vaut 1.000 mots et pourtant l’artiste a réussi à unir le son et l’image comme dans un film.

Son EP Monstre sortira le 4 juin 2021, un projet à ne pas manquer !

Découvrez « Monde », le nouveau single de Martin Luminet :