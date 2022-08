Mentissa chante l’acceptation de soi avec “Balance” 

Après le succès de son titre “Et Bam”, Mentissa revient encore plus forte avec “Balance”. On vous parle de ce nouveau titre sur aficia.

aficia a le flair… Le talent de Mentissa ne nous est pas passé inaperçu depuis ses auditions à ‘The Voice’ en 2021. Un talent à suivre de très près dont la sincérité et la puissance de ses émotions nous ont embarqués dans la douceur de sa personnalité.

“Et Bam”, son premier single sorti en novembre 2021 a confirmé son statut d’artiste. Le titre montre sa puissance et cartonne encore sept mois après sur les plateformes de streaming et ne cesse d’être en rotation sur les radios (+ 15 millions d’écoutes – certifié single d’or). Il faut dire que l’année 2021-2022 de l’artiste belge est rythmée par une carrière à 10 000 à l’heure : tournée avec Vianney, préparation de l’album, tournages et déplacements…

Dans ce quotidien effréné et qui la propulse comme la prochaine révélation française, Mentissa nous dévoile un deuxième single, plus intimiste pour la fin de cet été. On vous “Balance” ça… !

L’amour de soi comme thème principal !

En ce 19 août, Mentissa dévoile “Balance”. Un deuxième titre prometteur qui raconte sa vision sur l’amour de soi, de son corps. Un thème à la fois universel dans la forme mais si intimiste dans le fond. Elle montre, une fois de plus, sa place dans l’industrie musicale française avec ce titre aux allures variété / pop. Une ballade poétique qui se nourrit de métaphores et rend l’histoire précieuse à écouter.

“Balance moi, balance tout, j’ai libéré le poids”

Co-composé par Vincha (Louane, Zaz, Barbara Pravi…), le compositeur de renom semble avoir lui aussi été conquis par Mentissa. Dans un de ces derniers posts Instagram, il se confie « J’avais été scotché par sa capacité à se saisir de chaque mot. L’émotion partout, dans chaque note, dans chaque respiration. On avait composé quelques chansons dont deux ont trouvé une place dans l’album. Déjà, j’étais content. »

Pour ce nouvel hymne, la musique s’articule autour de l’image de la balance. Cet instrument qui nous sert à nous peser, à nous comparer, à nous détester… Mentissa raconte le poids de ce regard dégradant et jugeur dont elle vit le fardeau. Un combat avec soi dont elle nous invite à “libérer le poids”. Il faudrait donc réussir à lâcher-prise et s’accepter. Plus facile à dire qu’à faire dans cette société d’image mais le titre pourrait agir comme une thérapie pour ceux et celles qui ont besoin d’entendre ce type de discours.

Découvrez “Balance” de Mentissa :