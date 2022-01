1 C’est clippé : Mentissa, Oscar Anton, The Weeknd et Elia !

Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C’est clippé pour…

Mentissa – le clip de “Et Bam”

C’est lors de la finale de ‘The Voice’ 10 que Mentissa, talent de l’équipe de Vianney, nous présentait sa chanson “Et Bam”. Écrit par son coach, ce titre désormais clippé, évoque le parcours et l’histoire de la jeune artiste belge. Et c’est finalement quelques mois plus tard, en novembre 2021, que ce morceau a été rendu disponible sur les plateformes d’écoute, puis mis en images en décembre sur Youtube. Une illustration vidéo simple et épurée réalisée par Virgile Guinard. Une création qui laisse place entière à l’émotion et la puissance des mots chantés par Mentissa…

Clémentine & Oscar Anton – le clip de “Minuit”

Après une année plus reculée, Oscar Anton signe son retour fin 2021 avec sa sœur Clémentine. Un retour remarqué qui fait plaisir à voir et à entendre après leur dernier titre phare « Nuit d’été » (+ 11 000 000 streams sur Spotify) sorti en 2020. C’est désormais avec « Minuit » que la famille d’artiste mise pour un rendu vintage sur une production indie pop. Le tout, de façon homemade ! Une ode à la liberté qui rappelle les chansons estivales où il fait bon vivre. « Minuit’ est une chanson friendly en français qui promet des jours heureux…

Elia – le clip de “Téléphone”

ELIA continue sur sa belle lancée et dévoile un single inédit, ne figurant pas sur son dernier opus Ocean, paru en 2021 sur lequel on retrouvait notamment le single phare « Chocolat« . La petite protégée de Booba, et membre du 92i propose donc « Téléphone » dans un style plus rétro et plus dance que jamais. La jeune artiste d’origine russe et tunisienne nous accroche d’emblée avec cette prod’ rythmée et dansante, avec malgré tout ce flow hip-hop qui détonne. À nouveau, ELIA s’inspire et de sa génération et de son environnement pour dégainer le clip du hit « Téléphone », réalisé par Francesco Brigida. Un album est attendu pour le printemps 2022. ELIA est un phénomène à suivre de près…

The Weeknd – le clip de “Echoes of Silence”

Des singles transportants, une direction artistique aux petits oignons, The Weeknd nous aura bien gâté cette année. Et pour conclure le siècle 2021, l’artiste canadien nous a d’ailleurs offert une véritable séance de cinéma avec son dernier clip « Echoes of Silence« . Réalisé par Hajime Sorayama, la réalisation nous transporte aux confins de l’univers dans un style cyberpunk 3D poétique. Deux robots vivent un amour impossible, des plans de solitude aérienne se succèdent. Morceau nuageux, clip fantastique, une petite merveille de fin d’année avant la sortie de son nouvel album le 7 janvier prochain… Si ce genre de clips irréels vous interessent, le making of est désormais disponible. Des heures de travail, pour quelques minutes de voyage.

