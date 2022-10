Clip “Dancing On My Own” : Mosimann frappe très fort 

Il est partout ! Mosimann profite de la visibilité que lui offre la Star Academy actuellement et sort un nouveau single diablement efficace ! Il présente “Dancing On My Own” et c’est à découvrir sur aficia.

Cela fait désormais deux ans que le Quentin Mosimann que nous connaissions, gagnant de la 7ème saison de ‘Star Academy’ est mort, laissant place à Mosimann, un DJ multi-instrumentiste touche à tout, atypique, prêt à tout, cassant les codes et allant là où on ne l’attend pas vraiment.

Il publiait en 2020 son album Outside The Box, révélateur de son large éventail artistique. Quelques mois plus tard, il dévoilait l’album Mesdames qu’il a composé et produit pour Grand Corps Malade (certifié disque de diamant pour 500.000 ventes), l’un des chefs-d’œuvre de cette année. On ne va pas tous les citer, mais il a également collaboré récemment aux côtés de Superbus, Carla, McFly & Carlito, Suzane, ou encore Kemmler. Des artistes aux univers complètement différents les uns des autres. Il n’y a pas à dire, Mosimann est fort, très fort…

“Dancing On My Own” à la ‘Star Academy’

Alors qu’il est actuellement sur le devant de la scène de la Star Academy dont il a composé l’hymne de cette nouvelle édition (“Ne partez pas sans moi” de Céline Dion), Mosimann ne perd de vue sa propre carrière avec la possibilité de publier d’autres projets dans l’écurie RCA/Sony Music où il vient de signer. Il dévoilait cet été un rework aux allures de tubes avec “ Comment te dire adieu” de Françoise Hardy.

Dans cette même veine, c’est au tour de “Dancing On My Own”, le nouveau single de voir le jour. Un single aux airs d’Ofenbach, à la fois catchy, fédérateur et hyper efficace. Ce nouveau single a tout pour plaire. Une mélodie preneuse, un rythme effréné, et un clip directement inspiré des meilleurs reportages tunning de l’histoire de la télévision (‘Strip Tease 135.3db’ bonjour). Bref, on adore !

Découvrez le clip de “Dancing On My Own” de Mosimann :

À noter également que Mosimann sera à l’Olympia le 5 novembre prochain, 12 ans après son tout premier et fera partie des nombreux invités de la ‘Star Academy’ ce samedi 22 octobre pour interpréter son nouveau single.