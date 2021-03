Mr Giscard de retour avec “H&M”

Bonne nouvelle ! Mr Giscard est de retour avec un nouveau son et clip… C’est “H&M” et c’est à découvrir avec aficia.

Nous avons eu le plaisir de découvrir Mr Giscard en septembre 2020… La nouvelle signature de RCA (Sony Music) nous proposait alors le titre “Pho” avec un très beau clip réalisé par Thibault Dumoulin et avec Jade Legrand et Rod Paradot à l’écran.

Mr Giscard était pour nous une très belle découverte et l’un des artistes à suivre pour cette année 2021. Et il confirme la donne avec son second single !

Ce nouveau titre c’est “H&M”, une piste toujours aussi séduisante mais avec une production encore plus moderne et tirant sur l’électro et une pointe de vocodeur. L’ensemble est plus que cohérent et surtout nous avons encore le droit à un clip sublime.

C’est à nouveau Jade Legrand et Rod Paradot qui partagent l’écran. On passe l’amour à la machine, on laisse courir son imagination et ses fantasmes. On passe de la couleur blafarde d’une laverie au rouge de la passion. Les corps dansent, se frôlent, se touchent, s’enlacent et s’aiment… Beau, puissant et captivant !

La bonne nouvelle étant que ce titre annonce la venue futur du premier EP de Mr Giscard. Juste encore un peu de patience, le format devrait pointer le bout de son nez avant l’été.

Découvrez “H&M”, le nouveau clip de Mr Giscard :