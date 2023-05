“À l’aide” : Nerlov est en mode course poursuite

Après une collaboration réussie avec Magenta, Nerlov revient déjà avec un cri du cœur résonnant comme un hymne, “À l’aide” à découvrir sur aficia.

Nerlov continue de tracer son petit bout de chemin. Alors qu’il a dévoilé son premier EP pendant le confinement, l’artiste originaire d’Angers nous avouait l’année dernière en interview vouloir “faire encore beaucoup mieux ou en tout cas, faire des choses différentes”. Après un étrange duo avec Magenta sur le titre “DPT”, Nerlov nous embarque dans un tout autre univers.

“À l’aide” est comme un cri du cœur. Pour les plus nostalgiques et les plus passionnés de voitures, vous aurez sans doute reconnus quelques images d’archives : “Nous sommes retournés à Fougeré, le village de mon enfance, mais au début des années 90” pour réaliser ce clip. “Merci Tonton Jean-Luc pour les folles images d’archives de ces courses légendaires, ‘Les 6h de Solex de Fougeré‘”, explique-t-il sur les réseaux sociaux.

Découvrez “À l’aide” le nouveau clip de Nerlov :