Nikola, Naë, S+C+A+R+R : nos trois pépites de la semaine !

Petit tour d’horizon sur les récentes sorties qui nous chamboulent ! Découvrez notre sélection de pépites de la semaine avec Nikola, Naë, S+C+A+R+R.

Vous risquez de succomber à la chanson française rêveuse de Nikola, du nouvel espoir de la chanson avec Naë et de la musique électronique avec S+C+A+R+R. Ce sont nos trois pépites de la semaine que nous vous proposons de découvrir dans cette petite sélection made in France

NIKOLA

Il franchit les étapes une par une et il verra où cela le mènera. Après les Inouïs du Printemps de Bourges, un beau parcours dans ‘The Artist’ (France 2) et un concert aux Bars en Trans, Nikola dévoile son premier EP baptisé Une saison en enfance. L’artiste de seulement 20 ans adopte un rap cru, qui prend littéralement aux tripes. “Au bout de ma rue” en est le parfait exemple. Il explique la difficulté qu’il a eu de quitter son petit village, Besançon pour la capitale et tenter une carrière d’artiste : ”Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir ce qui commençait de l’autre côté”, dit-il. C’est beau !

NAË

Naë est la nouvelle promesse du label Elektra (Warner Music) ! Et même si son clip “Eclair” (écrit avec Jérôme Attal) ne date pas d’hier (son clip “Le Love” est plus récent). Et nous sommes tombés amoureux de cette jeune bordelaise, déjà aperçue sur les premières parties d’Eddy de Pretto ou encore Chilla. Son style R&B élégant et raffiné est tout simplement à croquer. Sans doute que la prod’ légère y est pour quelque chose. Un album est d’ailleurs en préparation…

S+C+A+R+R

Le revoilà ! Après nous avoir scotché au Printemps de Bourges (notre interview ici) et bien en amont avec ses titres comme “The Rest Of My Days” ou “Never Give Up” extraits de l’EP Cross Out, le projet de Dan Levy baptisé S+C+A+R+R is back, et avec de l’inédit ! Entre house émotionnelle et une couleur plus pop, il souhaite continuer à nous faire danser sur les dancefloors avec “On The Edge”. Et s’il y avait un doute, il n’y a plus de doutes !

Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection !