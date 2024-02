Lancé dans une recherche de vérité, sensations et d’authenticité, Nikola a sorti son tout premier album MNE . Une réelle quête d’identité, pour cet artiste franco-monténégrin, qui se sent “chez lui nulle part”.

Alors qu’il vient de délivrer son tout premier album au public, c’est sur la route que Nikola reçoit les premiers retours sur son opus MNE, lui offrant très rapidement une vie en live.

C’est aux côtés de Grand Corps Malade, que Nikola ouvre ses premiers Zénith. Et offre à aficia, au détour d’une cafétéria pleine de vie à Rennes, quelques minutes de confidences. (Rejoint par Grand Corps Malade, témoin de la carrière prometteuse qui l’attend.)

Le voyage d’une vie

Une chose est sûre, Nikola sait manier les mots, et surtout, les faire résonner ! Reconnu pour ses textes puissants et criants d’émotions, Nikola sait également prendre possession d’une scène ! Il pousse rapidement le public à l’écouter, le tenant presque en haleine, accroché à ses lèvres et ses mots poignants.

Nikola, il veut vivre, et pas qu’à moitié.

Alors, quand il décide de partir sur le chemin de ses origines, c’est à fond qu’il le fait ! Son album, MNE, témoigne des histoires et expériences qu’il a vécues, principalement au travers de ses proches. Décidé à aller plus loin, c’est en van, accompagné d’amis de confiance, que Nikola part en road-trip, sur la route de son identité !

Une aventure qu’il a voulu transmettre à qui veut bien l’entendre, à travers un film-reportage de son périple, l’envoi (périlleux) de cartes postales et le partage d’une soif de voyage communicative.

Un artiste à découvrir sur scène

Alors que Nikola se frotte, sans sourciller aux plus grandes salles des 4 coins de la France aux côtés de Grand Corps Malade… C’est en solo qu’il compte bien continuer à défendre son album sur scène !

Nikola a profité de partir à la rencontre de divers publics, situés dans plusieurs villes, pour libérer au compte-gouttes, suivant les traces de son périple musical, quelques dates de concerts prévues dans les villes respectives.

Paris, Bruxelles, Besançon, Lyon, Nantes, Rennes, Lille. Quelques villes chanceuses, qui auront l’occasion d’accueillir Nikola. Et lui offrir la chance de défendre son projet, qu’il ne s’empêchera pas de continuer à faire grandir, s’il ressent le besoin de poursuivre son aventure.