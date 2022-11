Nili Hadida fait la fête en “2022”

Nili Hadida débute un nouveau chapitre de sa carrière solo avec le vrombissant “2022” à découvrir d’urgence sur aficia !

Membre iconique du tandem Lily Wood and The Prick, la chanteuse Nili Hadida avait souhaité insuffler un nouvel élan à sa carrière en se consacrant à la réalisation d’un album solo en 2018. Emmené par l’enivrant “Covered In Luck”, ce disque sobrement baptisé Nili Hadida mettait en lumière des compositions teintées de sonorités électro-pop plus sombres que celles habituellement proposées au sein du duo. Tout un chacun se souvient de l’indémodable “Prayer in C” qui s’était hissé à la 1ère place des classements dans pas moins de 35 pays.

Une année seulement après la parution d’un quatrième opus studio de Lily Wood and The Prick, Nili Hadida opère son grand retour avec un nouveau projet personnel. Elle lève ainsi le voile sur “2022”, un single fédérateur qui annonce les réjouissances d’un EP attendu sur les plateformes digitales dans les prochains mois.

La musique comme remède aux tourments

Afin de remédier à la morosité ambiante, Nili Hadida mise judicieusement sur une nouvelle production exaltante. “2022” se pare donc d’une mélodie pêchue et lumineuse, résolument pop-rock. Cet ensemble musical contraste néanmoins avec le texte qui dépeint un monde ébranlé par les crises sociales, sanitaires ou encore climatiques : “2022, je n’ai pas peur de toi / Quelle chose terrible pourrait arriver et qui ne s’est pas encore produite ? / Ce n’est pas comme si la fin du monde était proche / Ou comme si la banquise fondait / Ou comme si les gens mouraient / À cause d’une étrange maladie”.

Loin de tomber dans le pathos, l’artiste ne livre pas là une complainte mais une invitation à faire la fête, à vibrer et à profiter des moments de gaîté. Et c’est dans la musique qu’elle parvient à puiser la lumière. Haut en couleur, le clip met en scène l’artiste et ses musiciennes (Girl Power !) dans une session musicale débordante d’énergie.

Visionnez “2022”, le nouveau clip de Nili Hadida :