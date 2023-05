Noée savoure la solitude avec “C’est comme ça”

Quelques années après ses premiers pas dans le télé-crochet The Voice Kids, Noée lève le voile sur “C’est comme ça”, un nouveau single en écoute sur aficia.

En 2017, ce sont plusieurs millions de téléspectateurs qui ont assisté à l’éclosion de Noée, alors jeune adolescente, qui se présentait au jury de la quatrième saison du télé-crochet The Voice Kids. Et si aucun fauteuil ne s’était retourné, la jeune artiste n’avait pas pour autant tiré un trait sur la musique, bien au contraire. Le temps du conservatoire aura été bénéfique pour grandir et dessiner une direction artistique souhaitée. Et c’est ainsi qu’elle dévoilait “Dernier Lys” en 2021, un premier titre émouvant sous forme d’un piano-voix comme un exutoire des peines après la disparition d’un être cher.

Après la bonne surprise de voir ce délicat “Dernier Lys” repris par une candidate dans le même télé-crochet en 2022, Noée a eu l’opportunité de signer un contrat sur Parlophone, l’un des labels historiques de Warner Music. Pour célébrer cette nouvelle aventure, l’artiste lève le voile sur un nouveau single intitulé “C’est comme ça”.

L’amour de soi

Avec “C’est comme ça”, Noée propose une chanson d’amour empreinte de douceur. Elle y célèbre en effet le goût de l’indépendance et d’une solitude aussi vertigineuse qu’idéale pour se retrouver et apprendre à s’aimer. Et n’en déplaise à la société et ses injonctions sur la vie en couple. “Tous ces gens qui ont l’air heureux / Doucement les yeux dans les yeux / Je les regarde s’aimer autour / Mais moi, ça va, merci beaucoup” chante l’artiste, sans fatalité, sur un texte ciselé écrit par ses soins aux côtés de François-Henri. Afin de défendre les couleurs de cette ballade, Noée a également dévoilé son tout premier clip dans lequel, pensive et rêveuse, elle interprète les mots de sa chanson.

Visionnez “C’est comme ça”, le premier clip de Noée :