Et si la Belgique avait trouvé son nouveau talent ? aficia vous présente Pierre De Maere avec le sensationnel “Regrets”.

À la croisée d’un David Bowie, d’un Eddy de Pretto et d’un Stromae, on vous présente Pierre De Maere, un nouveau venu de la scène belge. Rongé par une vie monotone et ennuyeuse, il aimerait que son destin bascule du côté des strass et des paillettes en montant sur scène et en montrant toute l’extravagance et la folie qui dorment en lui.

Après avoir déjà sorti quelques morceaux (comme “Judas” ou encore “Potins absurdes”), Pierre de Maere en impose davantage avec “Regrets”, un titre rétro-futuriste qu’il a écrit, composé et produit et qui devrait mettre tout le monde d’accord. À commencer par une maison de disques, le label parisien Cinq 7 (Aaron, Kalika, Philippe Katerine, TERRIER…) qui vient de le signer, synonyme d’un nouveau départ. Sa coupe au bol remis au goût du jour, son style unique et ses ‘R’ joliment roulés feront-ils de lui la star de demain ? En tout cas nous on clique sur ‘replay‘ pour ne pas avoir de “Regrets” !

Découvrez “Regrets” le nouveau single de Pierre De Maere :