Pierre Hugues José revient avec un troisième titre. Il s’agit du clip de “Yes we can do it”, et c’est à découvrir avec aficia.

Unique et attachant, Pierre Hugues José est un personnage à part entière sur les réseaux sociaux. Originaire de Vesoul, il sait entretenir cette personnalité si savoureuse, usant d’un humour franchouillard mais parfaitement dosé et percutant.

Mais ce côté volontairement beauf cache un rappeur talentueux, qui s’affirme à travers de nombreux personnages et la construction d’histoires précises. Cette affinité pour la musique s’est concrétisée avec la création de deux premiers morceaux : “Méchant” et “Bigoudi”. En 2022, il fait d’ailleurs parti de la sélection Inouïs du Printemps de Bourges.

Et on le retrouve désormais avec “Yes we can do it”, clipé en toute simplicité. Une nouvelle fois, PHJ livre un storytelling juste et émouvant, mettant à défaut certaines aberrations ancrées dans l’esprit des gens.

Découvrez “Yes we can do it”, le clip de PHJ :