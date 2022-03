Inouïs du Printemps de Bourges : nos 4 coups de cœur !

La sélection des Inouïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel est officiellement tombée ! Et nous avons déjà nos petits favoris. aficia vous dit tout !

Rendez-vous le 19 avril prochain pour la 46ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2022. Une pléiade d’artistes que nous aurons le plaisir de suivre sur scène et en coulisses, comme ce fût déjà le cas l’année dernière, seront présents. Kungs, Clara Luciani, Eddy de Pretto, Lujipeka, Folamour, Vianney… ils seront tous là !

Mais à côté de ça, il y a des artistes et des projets qui naissent tout juste, des artistes qui n’ont parfois fait aucune scène, des jeunes pousses. Ceux-là, ce sont les “Inouïs” du Printemps de Bourges. Après une redoutable concurrence – ils étaient 3200 candidats en octobre dernier – après avoir séduit les professionnels lors d’Auditions Régionales, seulement 33 artistes ont été sauvé et auront l’occasion de performer sur scène lors du festival. Peu avant (du 17 au 20 avril), ils auront assisté à un stage de structuration professionnelle : un programme de masterclass, ateliers, speed meetings élaboré sur mesure.

Nos 4 favoris, 4 styles différents…

Oete – chanson pop

Il y a tout d’abord que l’on ne nous manque pas de rappeler qu’il faut le prononcer ‘eut’. Après avoir fait les premières parties de Julien Doré et Feu Chatterton!, l’artiste de 23 ans à l’univers 80’s revient aujourd’hui, et ça tombe bien avec son nouveau single “Défense”. Il se lance dans la fauve aux lions avec un titre sur vitaminé dans un registré variété alternative. Avec ce nouveau single, Oete cherche à séparer son bon côté de son mauvais côté grâce à la danse, à une forme de transe lorsque le corps exulte. Un premier album est attendu pour septembre 2022.

Dispo sur Apple Music le 04/03

Pierre Hugues José – hip-hop

Trois prénoms pour n’en former qu’un et un personnage qui ne manquera pas de faire réagir. L’artiste originaire de Vesoul a séduit une large communauté avec des freestyles percutants et efficaces. Un style qui aujourd’hui séduit Faubourg 26 (Foé, Eugénie…) par qui il est accompagné. Cet artiste aux (déjà) 300.000 abonnés dévoilait d’ailleurs son nouveau clip “Méchant”. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, Pierre Hugues José risque de faire parler…

Découvrez “Méchant” de Pierre Hugues José :

Armoni – électro

C’est peut-être la “Promesse” des inouïs, qui c’est ? Elle s’appelle Marion, et présente son projet Armoni, presque comme cet ensemble qui s’accorde à aller bien ensemble mais sans le ‘e’. C’est d’ailleurs avec ce titre là, “Promesse”, que la jeune artiste nous a captivé. C’est un peu un ovni dans cette sélection. Avec son violon, un peu à la Lindsey Stirling, l’artiste est soucieuse d’allier les instruments à la recherche de l’h(armoni)e parfaite ! Entre électronique, acoustique et classique, Armoni est un projet que l’on a hâte de découvrir en live aux Inouïs !

Découvrez Armoni avec “Promesse” :

St Graal – chanson et musique électronique

Difficile de mettre toujours des artistes dans des cases. St Graal en est le parfait exemple puisque ce dernier est auteur, compositeur et interprète, et mêle avec brio chanson française et musique électronique. Dans nos radars depuis la sortie de son titre “Le goût de la vie” (2020), il nous avait offert un ‘Live expérience’ exceptionnel, montrant toutes ses capacités de produire des productions rythmées et des textes poétiques sublimés par une voix puissante. Il sortait récemment le titre “Perdu”. Ainsi, il concourt en tant qu’Inouïs du Printemps de Bourges !

Mais aussi…

On n’oublie pas non plus un autre coup de cœur, ML (dont nous aurons l’occasion de parler prochainement). Pas même Susanôo, Rallye et Nerlov que nous suivons depuis déjà pas mal de temps et qui ont évidemment toute leur place dans cette belle sélection de talents. On leur souhaite à tous un beau Printemps de Bourges !