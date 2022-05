Printemps de Bourges 2022 : Nikola et Mimaa en Interview !

Nikola et Mimaa étaient de retour au Printemps de Bourges, 1 an après leur passage en tant qu’iNOUïS. aficia a tenu à les rencontrer !

D’iNOUïS à artistes qui commencent à être reconnus par le grand public, Nikola et Mimaa impressionnent par leur style, leur univers et leur personnalité forte et attachante. 1 an après leur passage au Printemps de Bourges, les deux artistes nous expliquent dans une interview exclusive ce qui s’est passé dans leur vie et ceux qui les attends dans les semaines et mois à venir… !

Sorties de singles, d’albums et de tournée… Nikola et Mimaa sont deux artistes qui devraient faire encore plus parler d’eux en 2022 ! Affaire à suivre avec aficia dans les barrages, bien évidemment.

Découvrez l’interview de Nikola & Mimaa pour aficia :