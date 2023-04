Printemps de Bourges : “Le but est de monter des plateaux les plus cohérents possibles“

Le Printemps de Bourges se déroule cette année du 18 au 23 avril. Entre une programmation hétérogènes et l’ambition affichée de régaler les festivaliers, l’événement se place en incontournable de ce début de saison. On revient sur les points phares du Bourges à travers les mots de son programmateur et directeur artistique Jean-Michel Dupas.

Comme chaque année, Le Printemps de Bourges lance officiellement la saison des festivals ! Cette année encore, l’événement frappe fort et n’annonce pas moins de 85 artistes pour cette 47ème édition. Au menu, comme à l’habitude, de grands shows mais aussi d’inouïes découvertes !

Les têtes d’affiches

Pour ce qui est de la mainstage, il sont 25 à se l’arracher.

Comment se crée une programmation pour le Printemps de Bourges, après 17 ans de présence au sein de cette organisation ?

«On commence à peu près en juin soit deux après la fin du festival. Cette année on est une équipe de trois personnes et on travaille ensemble depuis un moment déjà. On a les mêmes automatismes même si nos goûts diffèrent, ce qui fait clairement notre richesse. Il faut savoir qu’on programme à peu près 85 artistes ou spectacles. Le but est de monter des plateaux les plus cohérents possibles, en ayant quelques lignes de conduites à savoir programmer des artistes féminines le plus possible, proposer des artistes émergents et faire des créations / spectacles hors normes»

Côté Inouïs…

Bien entendu, que ce serait le Printemps sans sa “célébrissime” scène Inouïs et ses prestations dédiées aux talents émergeants, dessinant avec style les propositions de demain ? ! Pop, rap, électro balade ou même airs jazzy, l’épisode 2023 promet lui aussi d’être en couleurs avec notamment :

À propos des Inouïs, ce serait quoi pour vous la définition d’un artiste émergent justement ?

Chez nous c’est assez simple. Il s’agit d’un artiste qui n’a pas d’album ou pas d’EP. À peu près 65% de notre programmation sont des artistes qualifiés d’émergents justement.

Printemps de Bourges : “Notre richesse c’est le nombre de salles proposées”

Il y a une multitude de festivals en France. Qu’est-ce qui fait la singularité du Printemps de Bourges ?

«Comme je l’ai dit c’est en premier lieu l’importance donnée aux artistes émergents. Aussi, notre richesse c’est le nombre de salles proposées pour mettre le bon artiste dans le bon lieu. Il y a une bienveillance accordée sur les projets féminins depuis toujours. Et il y a aussi la création de spectacles, qui nous permet de sortir d’un schéma classique de diffusion. Cette année on en propose cinq par exemple».

Du 18 au 23 avril, le rendez-vous est désormais lancé ! Tout comme nous, restez à l’affut de cet événement, de très belles choses sont à venir…